Núcleo da Unimed oferece serviços específicos para pessoas com autismo

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) necessitam de acompanhamento médico constante para tratar o TEA e conquistar bem-estar e qualidade de vida.

Diante desse cenário, é importante que os pais ou responsáveis da pessoa com autismo busquem cada vez mais atendimento humanizado.

Em Belém, a Unimed possui o Núcleo de Acolhimento e Avaliação de Terapias Integrativas às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (NATITEA), que tem o papel de acolher as famílias e realizar o percurso para crianças que ainda não possuem o diagnóstico de TEA.

Equipe multidisciplinar do NATITEA tem como foco principal o acolhimento da pessoa autista e de seus familiares. Na foto, alguns integrantes do Núcleo. (Arquivo pessoal)

De acordo com a fonoaudióloga do Núcleo, Elaine Valente, o NATITEA também realiza o gerenciamento de cuidados, juntamente com os familiares de pessoas autistas, por meio de orientações que são repassadas em cursos, lives na internet e treinamentos para qualificar os membros da família.

Inauguração

A terapeuta ocupacional do Núcleo, Thamires Bezerra Vasconcelos, explica que a instituição foi inaugurada em 2020 e, atualmente, conta com diversas especialidades médicas.

“Nosso núcleo tem uma equipe multidisciplinar composta por terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, assistente social, pediatra, neuropediatra e psiquiatra”, elenca.

Acolhimento

O NATITEA atende crianças, jovens e adultos autistas, oferecendo uma visão global do processo terapêutico, além de realizar o treinamento parental, que é considerado uma das intervenções com maiores evidências cientificas para pessoas com TEA.

“O Núcleo é voltado para o acolhimento de pessoas com diagnóstico de autismo fechado ou em processo”, acrescenta Thamires Bezerra.

O trabalho do NATITEA favorece a pessoa com autismo, o processo terapêutico e a família, contribuindo igualmente para o pleno desenvolvimento das crianças, adolescentes e adultos.

Serviço:

O NATITEA funciona das 8h às 18h, na Estação Saúde da Unimed, localizada na rua Senador Manoel Barata, nº 1508, no bairro do Reduto. Para agendar um acolhimento, o beneficiário pode entrar em contato por meio do número: (91) 4009-5977. Para mais informações, clique aqui.