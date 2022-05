Confira os benefícios do ciclismo para a saúde e bem-estar

A bicicleta está no imaginário das pessoas como o sonho ou a lembrança de infância representando momentos felizes. Na vida adulta, o meio de transporte é muito utilizado nos grandes centros, tanto pela economia, como por oferecer baixo impacto ambiental, além de ser mais prático e fazer poupar tempo no trânsito das grandes metrópoles.

Mas, para além disso, a bicicleta pode ser um poderoso aliado contra o estresse e para o cultivo de hábitos mais saudáveis e melhor qualidade de vida. Andar de bike pode prevenir uma série de doenças relacionadas à saúde mental e física.

Essa atividade também aumenta a resistência física. Sendo assim, seus praticantes conseguem aumentar a intensidade do exercício sem se cansarem. Um bom condicionamento físico deixa o corpo mais resistente, ajuda a queimar mais gordura e fortalece a saúde cardiovascular.

Pedalar exige muito oxigênio e por causa disso a respiração do ciclista será muito exercitada. Com o tempo, é possível ter fôlego para aguentar pedais longos. Além disso, com a frequência cardíaca maior, os pulmões recebem doses maiores de ar e com isso aguentam atividades mais intensas.

A diabetes tipo 2 é um dos problemas de saúde mais comuns atualmente, e o número de pessoas com essa doença deve aumentar nos próximos anos. A falta de atividade física é uma das principais razões para as pessoas desenvolverem essa condição. Andar de bike regularmente ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, além de reduzir o risco de complicações cardiovasculares.

Com a prática da atividade, o corpo libera sustâncias responsáveis por proporcionar a sensação de prazer e bem-estar, mais precisamente endorfina e serotonina, reduzindo, consequentemente, os níveis de estresse.

Por isso, o pedal é uma atividade recomendada para quem tem uma rotina agitada, ou sofre de problemas como a ansiedade e depressão. Além disso, pedalar ao ar livre ajuda a regular o ciclo circadiano e reduz o nível de cortisol, colaborando com pessoas que têm insônia ou dificuldades para dormir.

Nem só para a saúde do corpo e da mente serve o ciclismo. A saúde financeira também é beneficiada com a prática. Em comparação com os custos de um veículo, a bicicleta é um meio de transporte muito mais econômico.

Pedalar se torna, com facilidade, uma das atividades favoritas daqueles que estão começando a criar uma rotina de exercícios. Afinal, nada melhor do que sentir a liberdade de estar sobre os pedais, percorrer novos trajetos e ainda ter mais saúde e qualidade de vida. Mas também é importante saber que existe toda uma preparação para iniciar a prática de exercícios físicos. No caso do pedal, é necessário fazer alongamentos prévios, principalmente, os músculos das pernas, panturrilhas, glúteos e lombar.

Outro cuidado importante que deve ser tomado ao iniciar o pedal, é a na escolha da bicicleta adequada para o objetivo pretendido. Em Belém, os melhores modelos e menores preços são facilmente encontrados no Formosa Mix.