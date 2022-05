Sono de qualidade: o problema pode estar no colchão

Ter uma noite de sono tranquila é essencial para manter a saúde em dia. De acordo com especialistas, o ideal é que a durabilidade de um sono de boa qualidade deve ter, em média, oito horas diárias. Isso porque é durante esse processo que o organismo exerce as principais funções do corpo.

Você tem problemas de sono e se pergunta o que pode causar esse problema? Diversos são os fatores que podem implicar no tempo correto de dormir e um deles é investir em um bom colchão. Além disso, é importante atentar para o período de troca do colchão e se isso não tem afetado a sua forma de dormir.

O Formosa sabe a importância de dormir bem e selecionou algumas dicas para te ajudar a escolher o melhor colchão, de acordo com a sua necessidade.

Considere as características físicas

Antes de tudo, entender que o melhor colchão é aquele que está de acordo com o seu biotipo e que lhe proporcione conforto e alinhamento da coluna vertebral, ao mesmo tempo, deve ser primordial na hora da compra do colchão. Na hora de escolher o produto, leve em consideração a sua altura e o seu peso.

Preserve a sua saúde

Pensar na sua saúde e na de sua família deve ser prioridade na hora de escolher um colchão (Banco de Imagens/Pexels)

Como já falamos anteriormente, dormir bem é fundamental para ter uma vida saudável. Para isso, a tecnologia pode ser uma grande aliada. Atualmente, existem colchões com tecnologias que permitem que a sua saúde seja preservada, sem deixar que seu corpo sofra com problemas em decorrência do produto. Então, procure se informar sobre as tecnologias disponíveis para escolher um colchão que faça bem a sua saúde.

Preze pela qualidade

Você sabia que os colchões de melhor qualidade possuem certificações? Esse documento garante que o produto passou por diversos testes antes de ser disponibilizado para a venda. Isso atesta que o colchão é de qualidade e que irá suprir todas as suas necessidades diárias.

Mola ou Espuma: qual escolher

O primeiro passo é entender que o colchão de mola é considerado mais confortável por responder melhor aos movimentos e pressões que o corpo faz durante a hora do sono. Já os de espuma são mais firmes. Para quem busca conforto e durabilidade, o colchão de mola pode ser a melhor opção. Alguns fatores como a quantidade e o tipo de mola também devem ser definidos de acordo com a necessidade do usuário.

Quem prefere os tradicionais colchões de espuma também tem vantagem na hora de escolher o produto. O ideal é pesquisar os melhores tipos de espuma, materiais e as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Entre as mais vendidas está a espuma convencional, que são resistentes, práticas e aguentam bem o peso que será aplicado sobre o colchão.

Quando trocar o colchão

Muita gente costuma trocar o colchão apenas quando o mesmo apresenta sinais de desgaste no tecido ou em sua estrutura. Porém, a primeira pergunta que você deve fazer quando pensar em trocar de colchão é se o mesmo está garantindo uma noite de sono satisfatória. Não espere o produto ficar velho para fazer a troca do mesmo. E mesmo se for novo, atente se o mesmo está funcionando e se está trazendo benefícios na hora de dormir.

O Formosa possui as melhores opções de colchão para tornar a sua noite de sono ainda melhor.