Saiba os principais benefícios de investir em energia solar

A energia elétrica é um recurso essencial para o desenvolvimento de muitas atividades no dia a dia, seja no ambiente doméstico ou em uma empresa. Devido à sua importância, novas tecnologias e soluções vem sendo criadas para suprir a crescente demanda por energia no mundo, sendo a energia solar fotovoltaica um exemplo desses avanços.

A energia solar fotovoltaica funciona com painéis solares que captam a luz do sol e geram energia elétrica. Um equipamento chamado inversor realiza a conversão do tipo de corrente, de contínua para alternada, para que seja utilizada nos eletrodomésticos, iluminação e outros recursos da casa ou empreendimento.

Em razão de sua forma de funcionamento, utilizando uma fonte de energia limpa e renovável, os sistemas fotovoltaicos ganharam destaque como uma forma de combater a emissão de gases do efeito estufa e reduzir o impacto ambiental das ações humanas no cotidiano.

Outro aspecto favorável é que a energia solar proporciona uma economia significativa de gastos na conta de luz. Isso porque o consumidor diminui sua dependência em relação ao fornecimento da concessionária local, utilizando seu próprio sistema para produzir a energia necessária às suas atividades. A economia com energia solar pode chegar a até 95%, dependendo do projeto.

Vale ressaltar que o custo inicial para implantação de um sistema de energia fotovoltaica pode ser considerado alto. De fato, para comprar os painéis solares, o inversor e outros aparelhos; preparar a estrutura da residência ou do estabelecimento para receber os equipamentos e contratar uma empresa especializada para realizar o projeto há um investimento envolvido.

Atualmente, bancos e outros instituições financeiras oferecem inclusive linhas de financiamento específicas para clientes interessados em energia fotovoltaica. No entanto, mesmo nos casos em que é preciso recorrer ao crédito para implantar o sistema, a energia solar ainda é vantajosa, já que os custos que se teria com o pagamento das parcelas são equivalentes ao que se tinha com as contas da concessionária.

Ou seja, não ocorre uma grande alteração nos custos com energia, além de que, se pensarmos a longo prazo, o consumidor está investindo em algo próprio e com excelente relação custo x benefício, já que se obtém o retorno em torno de cinco anos e todo o sistema tem vida útil de até 25 anos. Isto é, dentro do prazo de funcionamento do projeto, é possível quitar e ainda usufruir dos benefícios econômicos por cerca de 20 anos, no mínimo.

Também é importante dizer que mesmo os custos com manutenção são reduzidos e não pesam no orçamento, não interferindo nos benefícios a longo prazo desse sistema.