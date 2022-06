Conheça as vantagens de investir em energia solar na sua empresa

A energia elétrica é um recurso essencial para o desenvolvimento de diversas atividades no dia a dia. No setor empresarial não é diferente e, por isso, esse insumo tem um papel importante para os processos produtivos, fazendo com que os custos com energia também pesem nas contas dos empreendimentos. Nesse cenário, os sistemas de energia fotovoltaica têm sido mais difundidos e implantados nas empresas em virtude de seus inúmeros benefícios.

A energia solar funciona por meio da captação dos raios solares em módulos fotovoltaicos. Nessa etapa, a energia em forma de corrente contínua é transporta até um inversor, que fica responsável por convertê-la em corrente alternada, que é a forma adequada para consumo em residências e estabelecimentos comerciais. Ao longo desse processo se observa uma das primeiras vantagens da energia solar que é a geração de uma energia limpa a partir de fonte renovável. Por conta disso, a energia solar se destaca como uma solução de sustentabilidade que evita, por exemplo, a emissão de carbono e outros gases do efeito estufa.

O gerente comercial de grandes projetos da Solar365, Paulo Virgulino, destaca também que a energia solar é uma forma de energia mais estável e segura porque o sistema fotovoltaico tem recursos de inteligência que estabilizam a tensão desde o fornecimento até o local de consumo, protegendo assim os equipamentos elétricos dos clientes.

Para Paulo Virgulino, um grande benefício está relacionado à economia do sistema, que proporciona redução de custos de até 85%. De acordo com o técnico, esse benefício é visível ao longo de todo o período de operação do sistema, seja para clientes que pagaram pela implantação com recursos próprios ou quem utilizou financiamento.

“Se o empresário tiver o capital para investir à vista, ele tem um retorno muito rápido, normalmente abaixo de cinco anos, hoje a gente consegue até abaixo de quatro anos. Quando a gente pensa em financiamento, no curto prazo, o período em que se está pagando o banco, ele não tem nenhum tipo de alteração no fluxo de caixa porque ele vai pagar muito próximo do valor que já tem de energia. E a médio e longo prazo, ele vai estar com o sistema quitado, então esse valor de custo de energia pode ser perfeitamente reinvestido no próprio negócio”, esclarece.

Além disso, a energia solar é uma alternativa de geração de energia viável para diferentes perfis. “Os sistemas são dimensionados de acordo com o consumo do cliente e, de acordo com isso, a gente vai entender se a melhor solução vai ser uma mini ou uma micro geração”, diz Paulo Virgulino, que explica que a minigeração é direcionada para clientes conectados à baixa tensão, enquanto a microgeração atende consumidores de média tensão. “A Solar365 está capacitada para atender qualquer porte de cliente, desde uma pequena residência até uma grande indústria que está no mercado livre de energia, por exemplo”, acrescenta o gerente comercial.

Nesse quesito, outra vantagem da energia solar é que ela pode ser adaptada até mesmo para clientes interessados na autoprodução. Diferentemente do ambiente de contratação regulada, em que o consumidor paga pelo fornecimento de energia de uma única concessionária, no ambiente de contratação livre é possível negociar preços no mercado ou gerar sua própria energia e ter economias superiores ao que se teria com a microgeração, por exemplo.

“Quando a gente compara a solução de microgeração com autoprodução, a autoprodução traz um retorno muito melhor para o cliente, de 70% a 85%, enquanto na microgeração fica em torno de 40% a 55%”, frisa Paulo Virgulino, ressaltando que há requisitos a serem cumpridos relacionados à demanda contratada e ao consumo.

Atualmente, a Solar365 é a única empresa especializada na implantação de sistemas de autoprodução de energia solar atuando nos estados do Pará e Amapá. Para saber mais sobre como instalar um sistema fotovoltaico em sua empresa, entre em contato com a Solar365 por esse link.