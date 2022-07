Seguros de residenciais são indispensáveis para o período de férias

Em período de férias, as famílias viajam para aproveitar o período de descanso. Porém, uma preocupação natural é em relação à segurança da residência, já que ela estará sozinha durante esses dias. Por isso, para que a viagem seja tranquila, a contratação de um seguro residencial é muito importante.

A analista de seguros, Carla Ferreira detalha sobre vantagens e benefícios de seguros para imóveis (Arquivo pessoal)

Segundo a analista de seguros do Sicoob Coimppa, Carla Ferreira, o seguro residencial é uma excelente alternativa para garantir a integridade do imóvel, especialmente nesse período, e ressalta também os benefícios econômicos.

“O seguro residencial é uma proteção financeira para as famílias, em caso de sinistro, por exemplo, a seguradora cobre o prejuízo até o limite da cobertura contratada e oferece várias opções por um preço único mensal. O que muitas pessoas desconhecem é que se contratassem cada serviço separadamente, o valor certamente ultrapassaria o valor do seguro”, afirma.

Vantagens

Nos últimos tempos, o mercado de seguros cresceu. As mudanças impostas pela pandemia, abriram oportunidade para a contratação de um seguro residencial para cuidar de tudo que os moradores precisam em seus lares.

Além da proteção e segurança do imóvel, a especialista detalha outras vantagens e garantias que esse modelo de seguro apresenta. “Todo seguro residencial tem como padrão uma garantia básica que cobre os danos e prejuízos provocados por incêndio, queda de raio e explosão de qualquer natureza. No entanto, é possível complementar o seguro com diversas coberturas como, danos elétricos, quebra de vidros, vendaval, vazamento de tubulações, furto e roubo qualificados de bens, responsabilidade civil, além de contar com diversas assistências como chaveiro, eletricista, encanador, conserto de linha branca, limpeza de caixa d'água e assistência pet”, detalha a analista.

No Pará, a cooperativa de créditos Sicoob Coimppa oferece consultorias personalizadas para montar seguros residenciais. “Hoje, no Sicoob Coimppa, realizamos uma consultoria para termos certeza sobre qual a melhor proposta para o nosso segurado, montamos um seguro voltado exatamente às suas necessidades, além da facilidade de pagamento”, explicou a especialista.

Para saber como garantir um seguro residencial para o seu imóvel, clique aqui.