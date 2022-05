Cooperativas de crédito investem no crescimento de pequenos empreendedores

As cooperativas de crédito são uma ótima alternativa para os pequenos empreendedores que precisam de dinheiro, pois realizar um empréstimo nesse tipo de instituição financeira custa, em média, 30% menos do que em bancos tradicionais, dada sua finalidade não lucrativa.

De acordo com um levantamento divulgado em 2021 pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o número de pequenos empreendedores que estão conseguindo crédito vem aumentando gradativamente no Brasil.

Esse é o caso do empresário Tonjones Moutinho, que possui um pet shop no distrito de Icoaraci, em Belém, e após se associar à Sicoob-Coimppa, conseguiu expandir o empreendimento.

“Sou associado da Sicoob Coimppa desde 2018 e, desde então, venho conseguindo crescer, pois com o empréstimo da cooperativa comprei um terreno para montar o pet shop, que antes ficava em um ponto alugado”, explica.

Vantagens

O empresário comenta que as facilidades de empréstimo e taxas de juros baixas oferecidas pela Sicoob-Coimppa foram os fatores que despertaram o seu interesse pelo cooperativismo de crédito.

Em 2021, as cooperativas de crédito liberaram mais de R$ 33 bilhões em crédito especificamente para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs). Isso representa um crescimento de 38% em dois anos, já que em 2019, foram destinados R$ 24 bilhões para esse mesmo recorte de cooperados.

A Sicoob-Coimppa, cooperativa de crédito fundada em 1994 por integrantes do Ministério Público do Estado, é uma das 352 cooperativas do Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, o 13° maior grupo empresarial do Brasil, que já atingiu a marca de 6 milhões de cooperados, oferecendo diversas vantagens para os empreendedores, como soluções financeiras completas e taxas de juros mais justas.

