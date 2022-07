Cooperativas de crédito ganham popularidade entre microempreendedores

As cooperativas de crédito são instituições financeiras formadas por uma associação de pessoas para prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus cooperados e possuem condições excelentes para empreendedores que desejam investir e expandir os seus negócios.

O empresário Francisco Gomes destaca os diferenciais de cooperativas de crédito. (Arquivo pessoal)

Esse é o caso do empresário Francisco Gomes, proprietário de um restaurante vegetariano e vegano, no bairro da Batista Campos, em Belém, que após se associar à Sicoob-Coimppa, conseguiu seu primeiro crédito com três meses de associado para expandir o seu negócio.

“Quando você precisa de uma linha de crédito com as cooperativas não é uma coisa fechada, existem condições melhores, existe uma reunião dos cooperados que analisam caso a caso para fazer as concessões de crédito, na época, eu tinha três meses de conta e consegui um capital que foi muito importante para a abertura da nossa segunda unidade”, explica.

Diferencial

O proprietário do restaurante conta ainda sobre as motivações que o fizeram optar por esse modelo de crédito e como a Sicoob Coimppa foi sua parceira durante o momento da pandemia.

“Nos bancos tradicionais se paga muitas taxas e mensalidades, enquanto que como cooperado, todo ano há divisão de sobras, só aí já tem de volta todas as taxas e muito mais, é um resultado específico da cooperativa, isso é um diferencial incrível, além do atendimento ágil e personalizado, eles realmente se importam com os cooperados. No período da pandemia a Sicoob Coimppa foi muito parceira, no momento em que mais precisamos foi praticamente o único lugar que eu pude contar, o apoio que eu tive, todo negócio deveria ter”, afirma.

A Sicoob-Coimppa, cooperativa de crédito fundada em 1994 por integrantes do Ministério Público do Estado, é uma das 352 cooperativas do Sicoob – Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, o 13° maior grupo empresarial do Brasil, que já atingiu a marca de 6 milhões de cooperados, oferecendo diversas vantagens para os empreendedores, como soluções financeiras completas e taxas de juros mais justas.

