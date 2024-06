Rommanel realiza convenção ‘Revoada’ repleta de atrações, em São Paulo

A Rommanel realizou no período de 23 a 26 de maio, a convenção "Revoada", principal evento anual da renomada marca especializada no mercado de joias banhadas a ouro 18K e prata 925. A programação ocorreu no hotel Bourbon, localizado em Atibaia, em São Paulo.

O evento reuniu equipes, revendedores e distribuidores de todo o Brasil, com uma programação especial de capacitação e celebração, repleta de shows, reuniões, treinamentos, jantares e palestras motivacionais. Segundo Pedro Emanoel, gestor de marketing da Rommanel Pará, a convenção tem o nome de “Revoada”, devido ao símbolo da marca, que é uma borboleta.

“A borboleta simboliza transformação, que é o nosso propósito maior, transformar vidas, por meio, da melhor joia folheada do mercado, levando beleza e autoestima para a sociedade.Por meio da revenda da joias Rommanel, a gente consegue tangibilizar essa transformação pelas conquistas pessoais e profissionais das nossas revendedoras e a ‘Revoada’ significa um conjunto de borboletas voando, ou seja, um grande encontro de todos que se relacionam com a marca e são responsáveis pelo sucesso da Rommanel", explica Pedro Emanoel.

Programação

Durante a programação, os consultores conheceram a fábrica exclusiva da Rommanel, além do Museu Rommanel, que conta toda a história da empresa por meio de realidade aumentada, materiais históricos e brindes.Também foi realizada uma palestra motivacional pelo treinador internacional Marcos Rossi e um jantar com a empresária e modelo, Ana Hickmann, parceira e licenciada da marca.

Cinco revendedoras do estado do Pará receberam prêmios de reconhecimento na convenção da Rommanel (Divulgação/Rommanel Pará)

“Aqui do Pará, fomos para a ‘Revoada’ com um time de 22 pessoas, além dos nossos colaboradores, foram conosco as cinco melhores revendedoras do estado, as quais tiveram uma programação super especial como visita à fábrica, dia de beleza e até premiação em evento de gala”, revela o gestor de marketing da Rommanel Pará.

O evento também contou com um show do cantor Michel Teló e da banda Jota Quest, que fizeram os participantes da convenção se divertirem com os seus hits.

Equipe da Rommanel Pará viveu momentos inesquecíveis na convenção "Revoada" (Divulgação/Rommanel Pará)

Novidades para 2024

Na "Revoada", a Rommanel também apresentou o lançamento de três novos segmentos que irão entrar para o mix da empresa, são eles: linha de relógios que será lançada em agosto, com 12 modelos diferentes, entre clássicos, digitais e modernos, atendendo a todos os estilos e necessidade; linha de chaveiros em aço, que pode ser personalizada; linha pet, com pingentes para coleira que permitem a identificação do pet com nome e telefone do tutor.

História

A Rommanel nasceu em 1986 a partir de um sonho de seus fundadores, o sonho de transformar vidas fabricando a melhor joia folheada do mercado. Ao longo de uma trajetória repleta de união e parcerias sólidas, a empresa construiu uma história baseada em qualidade e respeito, gerando oportunidade a todas as pessoas que se relacionam com ela.

Atualmente, a empresa conta com mais de 3.500 modelos de joias, com 324 lojas espalhadas pelo Brasil e faz parte da vida de milhares de empreendedoras e empreendedores que revendem os produtos no Brasil, nos Estados Unidos e em mais de 15 países. Quer fazer parte desse time de sucesso? Entre em contato com a Rommanel pelo link do WhatsApp.