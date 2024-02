Balletcore é tendência no universo da moda e das joias

Cada vez mais em alta no mundo da moda, o balletcore é um estilo inspirado nas bailarinas e no comportamento elegante delas. Essa tendência impulsionou a volta das sapatilhas, saias com camadas e leggings, tornando esse estilo encantador.

O balletcore começou a despontar em 2023 e, desde então, é uma das principais tendências do momento. É válido destacar que a estética balletcore não é voltada apenas para quem pratica ou admira a dança, mas também para quem tem um estilo mais básico com um toque romântico e confortável.

Por ser um sucesso, essa tendência também conquistou o universo das joias, sendo tema de várias coleções, como é o caso da Rommanel Pará, que criou a coleção “Bailarina”, inspirada nas caixinhas de música, combinando arte e elegância com uma sinfonia de detalhes. Um tributo aos sonhos que embalam a vida das pessoas.

Outro ponto importante sobre a coleção é que cada joia é um convite para imaginar e vivenciar diversas histórias de vida e traz consigo a promessa de momentos especiais e lembranças inesquecíveis.

Conceito

A coleção “Bailarina” conta com 126 referências banhadas a ouro 18K e prata 925 maciça, divididas em sete linhas com influências do mundo da moda e do ballet, são elas:

- Básicos essenciais;

- Romântica;

- Fashion;

- Masculino;

- Clássicos atemporais;

- Atitude;

- Glamour.

Peças

Os brincos, argolas, pulseiras e anéis dessa coleção são minimalistas e românticos, além de serem peças que brincam com os designs e acabamentos, dando um diferencial na composição de maneira sutil. Um exemplo disso são as joias com pérola sintética, que refletem delicadeza.

Cheias de elegância, as joias com pérolas são delicadas e fascinantes (Divulgação/Rommanel Pará)

É válido ressaltar que as pérolas sintéticas da Rommanel são feitas com uma tecnologia que as deixam semelhantes às pérolas naturais, tanto em cor quanto em densidade.

As joias em prata 925 são um dos destaques da coleção “Bailarina”, pois refletem o brilho e poder das dançarinas, como o brinco de zircônia, voltado para quem não abre mão de composições com peças de designs marcantes.

Com excelente durabilidade, os brincos de zircônia da Rommanel possuem brilho intenso (Divulgação/Rommanel Pará)

Qualidade

A qualidade é um dos principais pilares da Rommanel. A linha de fabricação da empresa dispõe de tecnologia avançada e de produtos de altíssima qualidade. Para fazer essa estrutura rodar, a instituição conta com profissionais capacitados e antenados no que há de mais moderno e inovador no mercado, para oferecer a melhor joia folheada do Brasil.