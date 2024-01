Rommanel realiza Festa das Estrelas para celebrar as conquistas de 2023

Para celebrar as realizações e conquistas de 2023 com os seus 500 melhores consultores, a Rommanel Pará realizou no último sábado (13), em Belém, a Festa das Estrelas, evento repleto de atrações e prêmios para os dez melhores consultores de 2023 e para os consultores mais antigos da empresa.

A programação desse ano contou com a participação do campeão da Dança dos Famosos, Rolon Ho, que realizou uma performance e um concurso de dança no evento. Outro destaque da festa foi o show da rainha do tecnomelody, Viviane Batidão, que agitou o evento com os seus hits consagrados.

Performance de dança com o dançarino Rolon Ho foi um dos destaques da festa (Divulgação/ Rommanel Pará)

Propósito

Carregado de boas energias, o time Rommanel está pronto para cumprir seu propósito em 2024, que é transformar vidas, levando beleza e autoestima por todos os cantos do estado do Pará, por meio das melhores joias folheadas do mercado.

Durante o evento, as consultoras ganharam prêmios e receberam homenagens da Rommanel (Divulgação/ Rommanel Pará)

Para Cléo Magno, consultora de vendas que ganhou o 1º lugar geral do Pará em 2023, trabalhar com a Rommanel é uma grande satisfação. “O meu relacionamento com a Rommanel é de amor, pois foi através dessa maravilhosa empresa que eu consegui a minha independência financeira. A Festa das Estrelas é a festa do ano. Eu monto minhas estratégias de vendas para poder ficar entre as melhores e ter o reconhecimento, junto com a premiação, porque para mim é muito importante. Costumo dizer que não é trabalho, de certa forma, é um lazer, e a Rommanel me proporciona o prazer de trabalhar com o que eu amo”, destaca.

Cantora Viviane Batidão encerrou o evento com chave de ouro (Divulgação/ Rommanel Pará)

História

A Rommanel nasceu em 1986 a partir de um sonho de seus fundadores, o sonho de transformar vidas fabricando a melhor joia folheada do mercado. Ao longo de uma trajetória repleta de união e parcerias sólidas, a empresa construiu uma história baseada em qualidade e respeito, gerando oportunidade a todas as pessoas que se relacionam com ela.

Atualmente, a empresa conta com mais de 3.500 modelos de joias, com 324 lojas espalhadas pelo Brasil e faz parte da vida de milhares de empreendedoras e empreendedores que revendem os produtos no Brasil, nos Estados Unidos e em mais de 15 países. Quer fazer parte desse time de sucesso? Entre em contato com a Rommanel pelo link do WhatsApp.