Qualificação profissional se tornou grande estratégia para cooperativas

Raramente um negócio atua sozinho no mercado. Portanto, diferenciar sua empresa é essencial para se destacar. E, assim, conquistar fidelidade à marca e, consequentemente, um crescimento saudável.

O Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas da OCB- PA, Diego Andrade, explica diferencial de especializações. (Arquivo pessoal)

Pensando nisso, o Sistema OCB desenvolveu uma variedade de qualificações profissionais a seus cooperados e colaboradores das cooperativas. O Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas da OCB- PA, Diego Andrade, explica como essas especializações se tornaram um diferencial competitivo e uma estratégia de crescimento para essas empresas.

“Algumas de nossas cooperativas, a partir de qualificações, estão competindo de igual para igual no mercado com empresas renomadas. Colocar produtos e serviços de qualidade, não geram apenas um retorno financeiro, mas também em gestão social e principalmente de marketing, onde as pessoas consomem os produtos e os serviços, aprovam e acabam propagando”, explicou.

O gerente afirma ainda que as especializações são fundamentais para o melhor desempenho das atividades no serviço interno das empresas cooperadas. “O serviço interno quando feito com mais clareza e entendimento do que está sendo feito, por meio dessa qualificação, resulta no melhor desenvolvimento das atividades, a importância desse processo é o diferencial no mercado, porque agrega valores, demonstra que toda a equipe técnica está qualificada para desenvolver aquele trabalho”, afirmou.

VEJA MAIS

SESCOOP/PA

O SESCOOP/PA é o canal de aprendizagem do Sistema OCB-PA e oferece programas e publicações voltados à capacitação de cooperados e empregados. O objetivo é promover a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas paraenses.

De acordo com o especialista Diego Andrade, estão disponíveis capacitações voltadas tanto para a doutrina cooperativista, como para as atividades fins específicas das empresas cooperadas.

“O Sistema OCB apoia a cadeia como um todo, desde fortalecer a cultura cooperativista, como fortalecer a governança, a gestão, as boas práticas dentro das cooperativas, mas também atua na sua atividade fim, ação em que vai resultar melhorias para a cooperativa tanto econômico quanto financeiro”, comentou.

Como participar

Para participar, as cooperativas devem emitir um ofício junto à OCB, prescrevendo a solicitação dos cursos ou acompanhar as ações que são publicadas diariamente nas redes sociais da empresa. A nível nacional, o Sistema OCB oferece a plataforma Capacitacoop, onde estão disponíveis uma gama de cursos gratuitos voltados para a inovação e tecnologia de mercado, assim como cursos específicos para gestores e dirigentes de cooperativas. Os cursos são gratuitos e abertos ao público.

“O que a gente percebe hoje é que as cooperativas de fato tem buscado se qualificar mais, a exemplo disso iremos lançar a premiação Somos Coop Pará, um dos critérios para ganhar serão as cooperativas que mais solicitaram e concluíram cursos. Essas cooperativas irão ser reconhecidas como uma forma de incentivo para que continuem fazendo isso pelo seu quadro social, mas também como forma de incentivar outras empresas”, comentou Diego.

Para saber mais sobre essas e outras vantagens, clique aqui.