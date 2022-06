Cooperativismo de crédito mantém crescimento acelerado no Brasil

Uma das grandes apostas econômicas nos últimos anos para o Banco Central têm sido as cooperativas de crédito. Isso porque, de acordo o último levantamento realizado pelo BC, no ano de 2021, o setor teve um crescimento expressivo que as demais instituições financeiras, como os bancos, o que garantiu um lugar de destaque no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O estudo revela ainda que, a carteira de crédito do Sistema Nacional de Cooperativismo, cinco anos atrás atingiu R$ 95 bilhões, ou 2,47%, enquanto que atualmente bateu a marca de R$228,7 bilhões, ou 5,1%, do SFN.

O que são as cooperativas de crédito?

As cooperativas de crédito são instituições financeiras formadas por uma associação de pessoas para prestar serviços financeiros, exclusivamente, aos associados. Além disso, os cooperados são donos e usuários dessas cooperativas.

Sendo assim, eles participam da gestão e também usufruem dos produtos e serviços da cooperativa de crédito. E, nela, os associados podem encontrar os principais serviços oferecidos por bancos, como empréstimos, contas e financiamentos.

O Banco Central apontou 4 principais motivos para o crescimento e manutenção do sistema de cooperativismo no Brasil:

Serviços similares ao dos bancos

A prestação de serviços similares às das instituições bancárias também é uma vantagem encontrada a quem se associa a uma ou mais cooperativa de crédito. Afinal, elas oferecem os mesmos produtos e facilidades que os bancos mais tradicionais.

O processo democrático na tomada de decisões

É importante destacar que, no cooperativismo financeiro, os associados exercem direitos e deveres como tomadores de decisão. E isso ocorre não apenas como usuários do sistema.

Segurança no investimento

Outra vantagem é o fato de haver segurança nos investimentos, já que as cooperativas são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. E além disso, seus balanços passam por auditorias externas e são divulgados com transparência para os associados.

Atendimento humanizado

Nas cooperativas, a interação entre as partes é feita com acolhimento, transparência e humanização.

Ainda de acordo com o BC, a análise indica que há muito espaço para crescimento do crédito no setor – seja ampliando a fatia relativa ao crédito tomado entre seus associados no SFN, seja mantendo a expansão geograficamente.

Ficou interessado nessa modalidade econômica?

Clique aqui e saiba mais.