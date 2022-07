Saiba os riscos das doenças ortopédicas no ambiente de trabalho

Depois de um longo dia de trabalho, muitas pessoas costumam reclamar de dores nas costas, nas pernas ou em áreas como os ombros, punhos e cotovelos. Apesar de parecerem comuns certos desconfortos relatados com frequência podem ser sinais de alertas para a ocorrência de doenças ortopédicas que tem grande impacto na qualidade de vida.

Segundo dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as doenças ortopédicas estão entre as principais causas de afastamento dos trabalhadores do serviço no Brasil. No ano de 2021, foram concedidos mais de 30 mil auxílios-doença para profissionais com fraturas nos punhos, mais de 29 mil para transtorno no disco lombar, mais de 22 mil para lesões no ombro, mais de 21 mil para lesões nos dedos e mais de 20 mil para fraturas na perna, incluindo o tornozelo. Nesse período o principal motivo de afastamento foram os elevados casos de covid-19, mas em anos anteriores, as doenças ortopédicas lideravam o ranking das incapacitações temporárias para o trabalho.

Para o médico ortopedista Jean Klay Machado, esse é um problema de ordem mundial e que vem sendo observado mesmo na rotina do atendimento no interior da Amazônia. No município de Barcarena, onde Jean Klay é coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Adventista de Barcarena, há atendimentos frequentes de pacientes com dores na lombar e com tendinopatias, que são inflamações nos tendões, principalmente nos membros superiores.

De acordo com o médico, existe relação dessas lesões com as atividades profissionais, porém outros fatores contribuem para esses distúrbios. “Além das questões ocupacionais, não há dúvida que um mal condicionamento, uma falta de prática de realizar atividade física tem uma relação direta com o aparecimento dessas doenças. Toda vez que você tem uma musculatura mal condicionada, as pessoas ficam mais propensas a esses tipos de doenças, como é o caso das lombalgias e das tendinopatias”, afirma Jean Klay Machado.

Em razão disso, a atenção com alguns aspectos é importante para evitar as lesões. O cuidado com a ergonomia, como a postura correta para sentar, carregar peso ou realizar trabalhos manuais; o controle da obesidade e a realização de atividades físicas regulares contribuem para a prevenção e a melhoria da qualidade de vida. “O ideal é que você entenda as características de cada pessoa porque cada um tem necessidades e pontos de fragilidades específicos. Você sabendo quais são esses pontos, você consegue fazer um trabalho direcionado para essas necessidades e com isso o risco de problemas sem dúvida é menor”, destaca o médico ressaltando o papel dos ortopedistas nesse processo.

Além dos cuidados preventivos, contar com serviços médicos estruturados e qualificados também tem um impacto relevante na melhoria dos pacientes. No Hospital Adventista de Barcarena, a população do município e da região do Baixo Tocantins tem acesso a atendimento ambulatorial para avaliação ortopédica em todos os dias da semana, além de suporte para casos de emergência no pronto-socorro da unidade.

“Isso é muito importante porque são profissionais diferenciados, todos com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, têm a condição técnica de fazer o melhor diagnóstico e traçar o melhor tratamento para esse paciente. E naturalmente isso impacta muito no tempo de recuperação das doenças. Quanto melhor é a assistência, mais precoce o diagnóstico, menor é o tempo de recuperação e também menor é índice de complicações”, pontua Jean Klay Machado.

