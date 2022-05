Barcarena ganha hospital com conceito de qualidade da Rede Adventista do Pará

O acesso à serviços de saúde é um grande desafio no interior da Amazônia, mesmo em locais com participação expressiva na economia regional. O município de Barcarena dá um salto na direção oposta dessa realidade com a inauguração do Hospital Adventista de Barcarena, uma unidade de atendimento de baixa e média complexidade com estrutura moderna, tecnologia de ponta e serviços de diversas especialidades implantada a partir da requalificação do antigo Centro Médico Adventista.

Localizado na Vila dos Cabanos, o hospital conta com atendimentos nas áreas de clínica médica, pediatria, cardiologia, mastologia, ortopedia, ginecologia obstetrícia, gastropediatria, cirurgia geral e outras. Com isso, a população vai ganhar em prontidão e qualidade para tratar doenças como Acidente Vascular Cerebral (AVC), infartos, urgências ortopédicas, problemas cardiológicos, entre outras. Soma-se a isso a tecnologia para diagnósticos com equipamento de ressonância de última geração.

Unidade de saúde está equipada com tecnologia para diagnósticos com equipamento modernos, como a ressonância de última geração (divulgação)

Para Jackson Freire, diretor administrativo da Rede Adventista do Pará, o hospital servirá como referência para toda a região do Baixo Tocantins. “Para nós, é muito importante poder contribuir levando uma assistência humanizada, atualizada e qualificada para os municípios da região amazônica porque essa população muitas vezes não tem acesso nas suas próprias cidades e precisam se deslocar para os grandes centros. É algo inovador, como Hospital Adventista de Belém, sermos pioneiros nisso de estar saindo de Belém e atendendo as populações mais distantes com o mesmo olhar e o mesmo cuidado que nós temos aqui”, afirma.

O Hospital Adventista de Barcarena tem estrutura com Pronto Socorro Infantil com cinco leitos normais e cinco respiratórios; 11 leitos normais e 10 respiratórios para adultos; sala respiratória, sala de medicação, sala de medicação respiratória, leito de grave, sala de observação, além de quatro leitos de enfermaria infantil e sete para adultos e mais quatro apartamentos.

A oferta de serviços no Hospital Adventista de Barcarena deve ampliar em breve com a implantação de um centro cirúrgico para atendimentos de baixa e média complexidade (Divulgação / Rede Adventista de Saúde)

A unidade também traz inovações no sentido da sustentabilidade pautada nos pilares ambiental, econômico e social. Acessibilidade, sistema de renovação de ar ambiente, isolamento acústico, estação de tratamento de esgoto, captação de água da chuva, coleta seletiva de resíduos, geração de energia solar e uso de equipamentos com baixo consumo de energia e teor de radiação são alguns pontos de destaque.

“Dessa forma, a gente entende que contribuirá muito para a cidade tanto no aspecto filosófico que um hospital sustentável pode trazer quanto nos aspectos práticos. A cidade poderá contar com nosso apoio também na preservação do meio ambiente através da estação de tratamento de resíduos; a preocupação com a parte econômica do próprio hospital, como é o caso da energia fotovoltaica; e mais o aspecto social através da filantropia, atendendo às comunidades em vários aspectos: psicológico, espiritual e social. Isso para nós é muito importante”, pontua Jackson Freire.

Especialidades como clínica médica, pediatria, ortopedia e outras são atendidas no Hospital Adventista de Barcarena (Divulgação/ Rede Adventista de Saúde)

Além disso, um centro cirúrgico está em processo de construção e estará em funcionamento em breve oferecendo cirurgias baixa ou média complexidade no próprio município. Para Jackson Freire, a entrega do Hospital Adventista de Barcarena é o primeiro passo de um compromisso da Rede Adventista com a cidade e sua população. “Mais do que um grande hospital com grande estrutura, queremos ser um hospital que tenha o lado humano muito forte porque é isso que faz com que a nossa missão seja um grande diferencial. Queremos estar em Barcarena de maneira integral, olhando o físico, o mental, o social e o espiritual”, conclui.

