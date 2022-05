Por que as aulas em laboratório são tão importantes?

As aulas em laboratório são fundamentais para complementar assuntos teóricos vistos em sala de aula. No caso dos alunos do ensino fundamental e médio, existe a oportunidade de utilizar materiais e equipamentos, além de coletar dados e realizar uma comparação com o que foi ensinado de maneira teórica.

Toda essa dinâmica ajuda o aluno a desenvolver habilidades de maneira muito mais objetiva e assertiva, conforme explica o professor de física do Colégio Ideal, Luiz Sérgio de Oliveira.

Professor Luiz Sérgio de Oliveira destaca que as aulas práticas favorecem o processo de aprendizagem dos alunos (Arquivo pessoal)

“Através das aulas experimentais é possível trabalhar com os alunos a multidisciplinaridade, a comunicação entre temas de diferentes disciplinas, o desenvolvimento do senso crítico e do raciocínio científico”, explica o docente que atua no Ideal da Batista Campos.

Todos esses aspectos trabalhados nas aulas de laboratório estão alinhados com a construção das habilidades estabelecidas dentro da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é um documento normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas.

Estrutura completa

O Colégio Ideal possui laboratórios voltados para as disciplinas de química e física. As aulas são ministradas semanalmente para os alunos do ensino fundamental e médio e permitem que os jovens testem diferentes caminhos e fórmulas que direcionam para uma lei científica.

“Nessas aulas práticas também é possível desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe”, ressalta Luiz Sérgio.

Para saber mais sobre a metodologia do Colégio Ideal, clique aqui.