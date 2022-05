Olimpíadas científicas melhoram o processo de aprendizagem dos estudantes

As olimpíadas científicas são atividades extracurriculares de caráter competitivo, que acontecem nas mais diversas áreas do conhecimento, entre elas, matemática, física, química, astronomia e robótica. Geralmente, as competições ocorrem em várias fases, onde o aluno vai avançando conforme alcança as notas de corte que são estabelecidas.

Segundo o professor de matemática, João Marinho Malcher, que atua no Colégio Ideal, dependendo da olimpíada, a prova pode ser discursiva, objetiva ou até mesmo oral presencial.

“Elas começam em períodos variados, dependendo da série e da olimpíada. Geralmente, iniciam em março e terminam no final de novembro. As finais nacionais das competições ocorrem em locais preestabelecidos”, ressalta o docente, que coordena as olimpíadas no Ideal.

Além de desenvolver várias habilidades, as competições despertam a curiosidade dos alunos e a autonomia nos estudos. Em algumas universidades, o estudante que consegue premiações nacionais expressivas nem faz provas de vestibular.

Premiações

As olimpíadas científicas funcionam por etapas, começando pela estadual e, caso o aluno seja premiado, disputa a fase nacional para, em seguida, poder representar o Brasil na etapa internacional. “Ano passado tivemos um aluno na Seleção Brasileira da Olimpíada de Biologia”, acrescenta João Marinho.

Alunos do Colégio Ideal foram premiados nas olimpíadas científicas de 2021. Na foto, os estudantes Ana Sarah e Alan Garcia. (Divulgação/Colégio Ideal)

Podem participar das olimpíadas os alunos da 1ª série do ensino fundamental até o convênio. Em 2021, mais de 400 alunos do Colégio Ideal foram premiados. “Um recorde de uma escola do Norte do Brasil. Estamos no patamar de grandes escolas brasileiras”, comemora o professor.

Competições

Nas olimpíadas, são realizadas mais de 50 competições em vários períodos do ano. “Portanto, a todo momento temos o resultado de alguma competição”, enfatiza o professor.

Várias faculdades internacionais e nacionais aceitam alunos medalhistas das olimpíadas científicas.