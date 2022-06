Férias escolares: descansar ou estudar para o vestibular?

As férias escolares estão chegando e, neste período, é necessário que os estudantes que irão fazer vestibular diminuam um pouco o ritmo de estudos e descansem para encarar o segundo semestre.

Para o coordenador pedagógico, Edival Araújo Amaral, que atua no ensino médio e pré-Enem do Colégio Ideal, organização e planejamento são hábitos que devem ser adotados pelos estudantes nas férias.

“É necessário que o jovem se acostume a ter horários de estudos, organize os estudos por disciplina e revise os assuntos já estudados no primeiro semestre. Se habituar a esse ritmo é essencial”, explica.

O coordenador ressalta que esses hábitos melhoram o desempenho dos jovens no vestibular, pois eles sentem mais confiança e tranquilidade para a reta final dos estudos.

Plano de estudos

De acordo com Edival Araújo, a revisão dos conteúdos durante o período das férias escolares é uma das melhores estratégias para ter um bom aproveitamento nas provas.

“Deste modo, os jovens ganham tempo e conseguem se concentrar nos conteúdos que ainda precisarão estudar no segundo semestre”, acrescenta.

Curso de férias

Em julho, do dia 1º até 14, o Colégio Ideal irá realizar um curso de férias, que ocorrerá das 8h às 12h30. O curso é aberto para todos os estudantes que desejam continuar se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante as férias.

“As aulas serão com resumo da teoria, resolução de exercícios e dicas importantes para as provas do Enem”, afirma o coordenador pedagógico.

Para mais informações sobre o curso de férias, entre em contato com o Colégio Ideal, por meio do número: (91) 3323-5000.