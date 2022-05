Família e escola: veja os benefícios dessa interação

A interação entre família e escola tem grande importância no desenvolvimento dos alunos, pois essa relação proporciona bons resultados para as crianças e jovens, tanto no rendimento escolar como na formação social.

Para a supervisora pedagógica, Maria Elizabete Antunes, que atua no Colégio Ideal Júnior da Batista Campos, essa interação é essencial para todos os níveis de ensino.

Maria Elizabete é supervisora pedagógica do Colégio Ideal e destaca a importância da participação da família em todos os níveis de ensino do aluno (Arquivo pessoal)

“É uma forma de acompanharmos, juntos, o desenvolvimento e desempenho de nossas crianças e jovens, no seu crescimento pessoal, socioemocional e educacional”, explica.

Confira, a seguir, os benefícios da interação entre família e escola:

1. Segurança: famílias mais seguras com a escola e com o ensino que escolheram para seus filhos;

2. Inteligência emocional: crianças com maior segurança emocional para estabelecer relações e resolver conflitos no dia a dia;

3. Autonomia: maior autonomia dos alunos na aprendizagem e na execução de suas atividades na escola ou em casa;

4. Reconhecimento: a escola se sente valorizada, reconhecida e apoiada no trabalho desenvolvido;

5. Parceria: quando a família e a escola estabelecem essa relação de parceria, não há lados opostos, pois buscam juntas chegar nos seus objetivos comuns.

Segundo a supervisora pedagógica, a interação entre família e escola deve acontecer com muito diálogo, segurança, confiança e transparência.

O Colégio Ideal promove encontros, reuniões e campanhas, além de estar sempre aberto às solicitações das famílias que sentem necessidade de partilhar com a equipe da escola algumas situações, dificuldades ou conquistas de seus filhos.

“A nossa escola se dispõe e se esforça sempre para oferecer e proporcionar, por meio do trabalho pedagógico proposto, o melhor ensino para os nossos alunos”, acrescenta Maria Elizabete.

