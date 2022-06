Entenda a importância de um ambiente escolar seguro para as crianças

As crianças desenvolvem bastante a capacidade cognitiva quando interagem com o ambiente. Sendo assim, a escola é um dos espaços fundamentais para propiciar esse desenvolvimento, já que os meninos e meninas passam boa parte do tempo na instituição de ensino.

A psicóloga do Colégio Ideal, Laura Xerfan, explica que os processos valiosos para o desenvolvimento humano têm início na escola, são eles: interação social, criatividade e aprendizagem.

A psicóloga do Colégio Ideal, Laura Xerfan, pontua as vantagens de estudar em um espaço seguro (Arquivo pessoal)

“Quando as crianças se sentem seguras em um ambiente, ficam confortáveis para vivenciar as experiências de forma que o aprendizado aconteça de maneira significativa, sendo expandido para a vida como um todo”, afirma a profissional que atua há 20 anos no Ideal.

A estrutura física, organização e manutenção do ambiente escolar são alguns fatores que tornam o espaço seguro. “Salas de aula, parquinho, áreas desportivas, banheiros, bem como espaços para recreação devem ser supervisionados por profissionais da escola”, acrescenta Laura Xerfan.

Corpo docente

De acordo com a psicóloga, a equipe de professores também tem um papel essencial quando se trata de ambiente seguro, pois precisa ter a preocupação de preparar o espaço com objetivos claros e adequados para cada faixa etária.

“Ensinar é uma atividade contínua e as crianças precisam sentir que existe uma relação de afeto, segurança e reciprocidade no processo de ensino e aprendizagem”, destaca.

Ambiente acolhedor

O Colégio Ideal entende a educação como um processo de formação não só acadêmica, mas para a vida, transformando as crianças em futuros profissionais comprometidos com a ética, cidadania e respeito a sociedade.

Por isso, disponibiliza os recursos necessários para que os alunos se desenvolvam plenamente, investindo em materiais pedagógicos e na capacitação do corpo técnico da instituição. Além disso, a escola possui uma estrutura completa, com laboratórios, salas de vídeo e de leitura e brinquedoteca.

