Alfabetização infantil: saiba a importância das escolas

Quando se trata de alfabetização, a escola tem um papel muito importante, pois é nela que parte do intelecto da criança começa a avançar com a socialização diante de diversas situações de convívio e desafios enfrentados nos primeiros anos da infância.

Para a coordenadora pedagógica, Márcia Maíza Miranda, que trabalha há 14 anos no Colégio Ideal da Cidade Nova, o ambiente escolar é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças.

Segundo a coordenadora pedagógica, Márcia Maíza Miranda, um bom processo de alfabetização requer um ambiente escolar adequado (Arquivo pessoal)

A profissional revela que um processo de alfabetização eficaz exige uma estrutura adequada por parte da instituição de ensino. “Isso envolve os espaços físicos, professores capacitados e estratégias de ensino eficientes, como as metodologias ativas que já fazem parte da nossa prática”, explica Márcia Maíza.

Processo de alfabetização

O processo de alfabetização inicia na educação infantil e pode ser prolongado por outras séries, dependendo do contexto familiar, escolar e social, com suas infinitas possibilidades de estimulação.

Nessa fase escolar, são desenvolvidas diversas habilidades, as principais são:

- Habilidade de compreensão;

- Conhecimento das letras do alfabeto;

- Consciência fonológica, que é essencial para a leitura, pois a criança precisa ser capaz de entender os sons das palavras;

- Vocabulário;

- Coordenação motora;

- Habilidade de compreender diferenças entre a escrita e outras formas gráficas.

O papel dos pais

Para potencializar os métodos realizados dentro da escola, os pais devem participar, incentivar e se envolver no cotidiano escolar da criança, conforme orienta a coordenadora pedagógica.

“Isso impulsionará o interesse pelo aprendizado, além de brincar e conversar com seus filhos, auxiliando nas tarefas da escola. Também é importante oferecer experiências que envolvam a leitura, conhecimento de novas línguas, jogos de tabuleiro e interação com cada membro da família. Isso contribuirá de forma significativa no desenvolvimento como um todo”, revela Márcia.

Desafios

Segundo a coordenadora, o maior desafio enfrentado pelos alunos da alfabetização é a frustração quando se trata de aprender a ler e escrever.

Colégio Ideal realiza ações pedagógicas para estimular as crianças (Arquivo pessoal)

“Pois cada criança tem o seu próprio tempo de aprender. Lidar com as famílias que apresentam um desejo de ver resultados rápidos acaba sobrecarregando a criança”, finaliza a profissional.

