Centro Universitário Fibra prepara acadêmicos para grandes experiências profissionais

Ingressar no ensino superior é um dos primeiros grandes desafios de qualquer jovem na escalada rumo à vida adulta. Trata-se de uma etapa de muitas mudanças e oportunidades de crescimento pessoal e profissional, por isso é fundamental saber como aproveitar a graduação ao máximo e todos os aprendizados que ela oferece, como fez o ex-aluno Saulo Estumano, formado em 2022, em bacharelado em Farmácia, pelo Centro Universitário Fibra.

Traçar metas e ser bem engajado com os professores e com a proposta acadêmica da instituição são dicas essenciais para quem deseja um futuro profissional de destaque, segundo o ex-aluno.

“São anos intensos de estudos, estágios e seminários, mas o meu conselho é aproveitar todas as oportunidades que o Centro Universitário proporciona, desde a biblioteca ao laboratório mais equipado, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão e as monitorias. Ter um bom relacionamento com os professores também é essencial pois eles nos dão várias dicas e direcionamentos de como nos desenvolver na academia. O importante é não criar a ‘Síndrome do próximo semestre’ e sempre pensar em como se desenvolver profissionalmente naquele período ”, detalha Saulo Estumano.

Saulo Estumano conta sobre a importância do Centro Universitário Fibra para sua profissão (Arquivo pessoal)

Diferenciais

Para o farmacêutico, muito de seu sucesso profissional se deu em razão do pilar educacional da Fibra constituído entre: ensino, pesquisa e extensão, o qual permite vivências e práticas profissionais para um currículo de destaque. “Durante os 5 anos de graduação sempre participei dos projetos de pesquisa, projeto de extensão e monitoria os quais eram oferecidos pela Fibra e discentes de todos os cursos. A proposta do Centro Universitário, com o auxílio do corpo docente, me permitiu diversas produções e participações em eventos regionais e nacionais construindo um currículo acadêmico excelente”, destaca.

Ao final da graduação, Saulo Estumano participou de diversos processos seletivos para pós-graduação e foi destaque em razão da sua excelente pontuação na prova teórica e na análise de currículo, conseguindo 1º lugar no processo de Residência Multiprofissional em Oncologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA).“Hoje me sinto muito feliz na profissão que escolhi, não poderia ter escolhido outro lugar para dar o pontapé inicial para me tornar um farmacêutico de destaque’’, finaliza o ex-aluno.

