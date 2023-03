Exame da OAB: Fibra prepara estudantes do curso desde os semestres iniciais

Quem pretende cursar de Direito ou já iniciou o curso e tem como objetivo seguir carreira como advogado, com certeza, já ouviu falar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a prova que avalia diversos assuntos estudados durante o curso.

A aprovação no exame é essencial para seguir a carreira, por isso, costuma trazer preocupações aos estudantes e bacharéis. Portanto, é fundamental se preparar corretamente para ter um bom resultado. Por esse motivo, o Centro Universitário Fibra aposta em metodologias aplicadas ao exame da Ordem, como explica o coordenador do curso de direito da Fibra, José Messias.

“Para os nossos alunos, a prova não é um ‘monstro apavorante’, isso porque fomentamos o estudo contínuo, desde o 1º período do curso, para que o aluno reserve de 2 a 4 horas de estudo para revisar o que aprendeu em cada dia em sala de aula. Consequência disso, é que o aluno irá, de fato, aprender e ao chegar no 9º período irá apenas rever o que estudou em anos anteriores, passando na prova com tranquilidade e sem atropelos”, pontua.

Benefícios de estudar durante a graduação

A principal vantagem é que o estudante terá mais oportunidades para fazer a prova e buscar a aprovação. Afinal, o exame tem um nível alto de dificuldade e nem sempre a aprovação vem na primeira tentativa. Porém, estudar durante a graduação também traz outros benefícios.

Mais oportunidades de aprender o conteúdo

Cada aula é uma nova oportunidade para aprender as matérias cobradas no Exame da Ordem. Portanto, fica mais fácil se preparar para a prova com o acompanhamento dos professores.

Além disso, com as constantes mudanças na legislação, fazendo a prova durante a graduação fica bem mais fácil se atualizar e acompanhar todas as atualizações nas leis. Fazer isso sozinho pode ser um pouco complicado e gera diversas dúvidas.

Possibilidade de esclarecer dúvidas

Durante os estudos, é comum que surjam questionamentos sobre os conteúdos e você identifique as matérias em que tem mais dificuldade. Durante a graduação, é possível aproveitar as aulas e o contato com os professores para esclarecer os pontos.

Contar com o apoio da biblioteca

Uma boa preparação exige leitura de diversos materiais, mas nem sempre é fácil adquirir os livros para os estudos. Estando na graduação, o aluno poderá contar com as obras disponíveis na biblioteca para ajudar, com o auxílio de livros esquematizados, resumos e doutrinas completas para se aprofundar nos assuntos mais importantes.

Junto à dinâmica de estudos dos acadêmicos de direito, a Fibra também valoriza aulas práticas, onde o aluno entra em contato com as vivências da advocacia ou do ambiente jurídico. “ O ensino jurídico atual não pode ser desconectado da prática: teoria e prática caminham vinculadas entre si. O conhecimento prévio do que o egresso vai deparar em sua futura atuação profissional começa na academia, como parte de sua formação jurídica”, destaca o coordenador.

Outra iniciativa da coordenação de direito é o programa “Futuros Advogados”, que consiste em aulões ministrados aos sábados para o público em geral, cujo objetivo central é a preparação da comunidade acadêmica jurídica para a primeira fase da prova da Ordem.

