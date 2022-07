Enem 2022: veja as datas e informações sobre a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é muito aguardado pelos jovens e adultos que desejam ingressar na universidade e se destacar no mercado de trabalho. Este ano, a prova ocorrerá nos dias 13 e 20 de novembro (domingo).

O período de inscrições para o Enem ocorreu entre 10 e 21 de maio deste ano. Qualquer pessoa que concluiu o ensino médio pode participar do exame, bem como os estudantes que estão prestes a concluí-lo, conforme explica a professora de redação, Jamille Flávia, que atua há cinco anos no Grupo Rosana Bastos.

“Antes de abrir as inscrições, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também disponibiliza a solicitação de isenção da taxa para fazer a prova, destinada para os alunos hipossuficientes e que estudaram em escola pública”, afirma a docente.

Professora de redação, Jamille Flávia, destaca as novidades do Enem 2022 (Arquivo pessoal)

A novidade deste ano é o Enem seriado, destinado aos estudantes do 1° e 2º ano que querem começar a pontuar para o vestibular anualmente. A avaliação desses jovens acontecerá conforme cada prova realizada por ano.

“Esse é um modelo simular ao que a Universidade do Estado do Pará (Uepa) aplicava com os candidatos antes de aderir ao Enem. Essa modalidade era chamada de Programa de Ingresso Seriado (Prise)”, ressalta Jamille.

Para fazer a prova, o candidato pode apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital, e-título ou RG digital via aplicativo oficial.

Redação

Sobre a redação do Enem, a docente comenta que as suas expectativas sugerem que o tema deste ano envolva um debate sobre as mazelas atuais que o Brasil enfrenta. “E que instigue o estudante a falar sobre o exercício de direitos e deveres, aplicação de mudanças sociais e a valorização daquilo que já construímos”, destaca Jamille.

De acordo com a professora, não basta ter apenas competência e conhecimento para fazer Enem, também é necessário valorizar a saúde mental, pois todos esses elementos precisam estar em harmonia para que o aluno possa ter êxito no vestibular.

“Por isso, meu conselho é que, além de revisar os principais conteúdos de cada disciplina e realizar as provas anteriores do Enem, os estudantes cuidem de si mesmos, realizando atividades de lazer e bem-estar. Isso é fundamental para que esses jovens tenham a autoconfiança para lidar com a pressão que essa prova exige”, finaliza.

