Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Conheça os direitos e deveres que todo cliente de energia precisa saber

Distribuidora no Pará possui cartilha gratuita para orientar e esclarecer dúvidas

Conteúdo sob responsabilidade da Equatorial Pará
fonte

Equatorial Pará lançou um guia prático com as principais orientações aos consumidores (Divulgação/Equatorial Pará)

No próximo dia 15 de setembro é celebrado o Dia do Cliente, uma data que reforça a importância da relação de confiança entre empresas e consumidores. No setor de energia elétrica, estar bem informado sobre direitos e deveres é essencial para que a população saiba como garantir um serviço de qualidade no dia a dia. Por isso, a Equatorial Pará lançou uma cartilha com as principais orientações aos consumidores. 

De acordo com Luciana Carmo, gerente de relacionamento com o cliente da distribuidora de energia, esse é um guia prático e completo que todos podem acessar e baixar gratuitamente. 

VEJA MAIS

image Equatorial: energia para hoje, legado para o futuro
Melhorias no sistema elétrico de Belém reforçam preparação para a COP 30 e beneficiam diretamente a população

“Trabalhamos diariamente para que os nossos clientes tenham todos os seus direitos assistidos. É importante mantermos esse contato próximo com o público. Além do mais, aproveitamos sempre para ressaltar os deveres que devem ser seguidos para que o serviço prestado pela distribuidora não seja comprometido”, destaca Luciana Carmo.

Segundo ela, além da cartilha, a empresa desenvolve continuamente outras ações que aproximam essas informações do público, permitindo que os clientes possam cobrar seus direitos e também cumprir suas responsabilidades de forma consciente.

“Estamos semanalmente com ações nas comunidades direcionando os nossos clientes, além disso, as agências presenciais também são locais importantes para o atendimento e esclarecimento de dúvidas. Mas também disponibilizamos informações e fazemos os principais atendimentos por meio dos canais digitais da empresa como o site pa.equatorialenergia.com.br/novosite , o WhatsApp com a atendente virtual Clara no (91) 3217-8200 ou no app da Equatorial”, diz. 

Acesse a cartilha agora escaneando o QR Code ao lado ou no site da Equatorial Pará.

Entre os principais direitos dos consumidores, estão:

→ Receber energia elétrica com qualidade e continuidade garantidas;

→ Receber a fatura de energia com pelo menos cinco dias úteis de antecedência ao vencimento;

→ Ter acesso a uma Central de Atendimento gratuita, disponível 24 horas por dia;

→ Ser informado previamente sobre desligamentos programados;

→ Receber aviso com 15 dias de antecedência antes de qualquer suspensão de fornecimento.

Para que o serviço funcione de maneira eficiente, é essencial que cada cliente também cumpra os seus deveres, como:

→ Manter as instalações elétricas internas em bom estado de conservação, sempre com apoio de um eletricista capacitado;

→ Permitir o acesso dos técnicos da Equatorial Pará ao medidor de energia;

→ Atualizar os dados cadastrais junto à distribuidora;

→ Comunicar imediatamente em caso de avaria ou queima do medidor;

→ Realizar o pagamento das faturas dentro do prazo para evitar a suspensão do fornecimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

publi

direitos

deveres

equatorialdiamundialdaenergia

oliberal
Conteúdo de Marca
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda