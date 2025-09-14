Conheça os direitos e deveres que todo cliente de energia precisa saber

No próximo dia 15 de setembro é celebrado o Dia do Cliente, uma data que reforça a importância da relação de confiança entre empresas e consumidores. No setor de energia elétrica, estar bem informado sobre direitos e deveres é essencial para que a população saiba como garantir um serviço de qualidade no dia a dia. Por isso, a Equatorial Pará lançou uma cartilha com as principais orientações aos consumidores.

De acordo com Luciana Carmo, gerente de relacionamento com o cliente da distribuidora de energia, esse é um guia prático e completo que todos podem acessar e baixar gratuitamente.

“Trabalhamos diariamente para que os nossos clientes tenham todos os seus direitos assistidos. É importante mantermos esse contato próximo com o público. Além do mais, aproveitamos sempre para ressaltar os deveres que devem ser seguidos para que o serviço prestado pela distribuidora não seja comprometido”, destaca Luciana Carmo.

Segundo ela, além da cartilha, a empresa desenvolve continuamente outras ações que aproximam essas informações do público, permitindo que os clientes possam cobrar seus direitos e também cumprir suas responsabilidades de forma consciente.

“Estamos semanalmente com ações nas comunidades direcionando os nossos clientes, além disso, as agências presenciais também são locais importantes para o atendimento e esclarecimento de dúvidas. Mas também disponibilizamos informações e fazemos os principais atendimentos por meio dos canais digitais da empresa como o site pa.equatorialenergia.com.br/novosite , o WhatsApp com a atendente virtual Clara no (91) 3217-8200 ou no app da Equatorial”, diz.

Acesse a cartilha agora escaneando o QR Code ao lado ou no site da Equatorial Pará.

Entre os principais direitos dos consumidores, estão:

→ Receber energia elétrica com qualidade e continuidade garantidas;



→ Receber a fatura de energia com pelo menos cinco dias úteis de antecedência ao vencimento;



→ Ter acesso a uma Central de Atendimento gratuita, disponível 24 horas por dia;



→ Ser informado previamente sobre desligamentos programados;



→ Receber aviso com 15 dias de antecedência antes de qualquer suspensão de fornecimento.

Para que o serviço funcione de maneira eficiente, é essencial que cada cliente também cumpra os seus deveres, como:

→ Manter as instalações elétricas internas em bom estado de conservação, sempre com apoio de um eletricista capacitado;

→ Permitir o acesso dos técnicos da Equatorial Pará ao medidor de energia;

→ Atualizar os dados cadastrais junto à distribuidora;

→ Comunicar imediatamente em caso de avaria ou queima do medidor;

→ Realizar o pagamento das faturas dentro do prazo para evitar a suspensão do fornecimento.