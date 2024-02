Câmara Municipal de Belém abre os trabalhos legislativos de 2024

Na última quinta-feira (15), a Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou uma sessão solene de abertura das atividades legislativas ordinárias para o ano vigente. A solenidade aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), a partir de uma parceria entre os presidentes das respectivas casas de leis.

VEJA MAIS

A CMB passa por uma reforma geral e a obra já chegou no plenário da casa, por esse motivo a sessão aconteceu na Alepa. Além do mais, as ordinárias da Câmara de Belém irão ser realizadas no auditório da casa legislativa estadual durante pelo menos dois meses.

A condução da sessão ficou por conta do presidente vereador John Wayne (MDB), que deu o ponta pé inicial para os trabalhos e discursou com muito otimismo e disposição em relação ao planejamento deste ano e agradeceu ao prefeito Edmilson Rodrigues e ao governador Helder Barbalho pela parceria com os parlamentares municipais.

A seguir, confira imagens da sessão solene:

CMB