Chega de bagunça: confira itens para organizar e otimizar os espaços dos escritórios

Organizar e otimizar o espaço dos escritórios tem se tornado cada vez mais importante para todo tipo de empresa. Organização é a palavra-chave para a produtividade entre os colaboradores, e a otimização se tornou uma necessidade por conta do aumento do preço do metro quadrado, que criou a necessidade das empresas conseguirem crescer dentro do espaço que já possuem.

No entanto, muitos negócios enfrentam dificuldades nesse quesito, principalmente por não saberem o que fazer e nem por onde começar. Pensando nisso, a Papelaria Brazz Brazz, disponibiliza em vários pontos da capital paraense, itens que irão auxiliar a organizar e otimizar esses espaços, confira:

Caixas organizadoras auxiliam a acomodar objeto e materiais (André Oliveira/ O Liberal)

1. Adote objetos organizadores

Com o crescimento do negócio, aumenta o número de colaboradores, e talvez alugar um novo espaço pode ser inviável financeiramente. Para que tudo fique armazenado de forma correta e adequada, é essencial investir em soluções práticas, funcionais e que economizem espaços, uma das dicas é a adoção de caixas organizadoras. Elas podem acomodar grandes quantidades de estoques, materiais e objetos menos utilizados, mas ainda assim mantê-los à disposição quando forem necessários.

Prateleiras são essenciais para organizar arquivos e decorar o ambiente (André Oliveira/ O Liberal)

2. Utilize prateleiras para organizar arquivos

Uma estratégia eficiente e acessível de como organizar o escritório é investir em prateleiras. Além de serem práticas e baratas, ainda podem ser instaladas por qualquer pessoa, dispensando, assim, os custos com mão de obra profissional. Elas são ideais para acomodar livros, organizar pastas, fichários e arquivos, e podem, ainda, receber objetos para decorar o ambiente de maneira funcional.

Etiquetas são ótimas opções para facilitar na hora de encontrar objetos (Banco de imagens/ Freepik)

3. Use etiquetas para facilitar na hora de encontrar

Identificar o conteúdo de pastas, caixas e arquivo morto simplifica muito o processo de busca a documentos e objetos que estejam guardados no interior de uma embalagem ou receptáculo. Utilizar etiquetas para anotar os itens armazenados nas caixas contribui para que eles sejam localizados de forma muito mais rápida em algum momento de urgência ou precisão.

Uma boa iluminação faz toda a diferença no ambiente de trabalho (Banco de imagens/ Freepik)

4. Invista em iluminação

Ambientes com pouca luminosidade incentivam o acúmulo e o abandono de objetos, já que, de certa forma, a ausência de luz acaba encobrindo e “apagando” os lugares. Por isso, manter o escritório sempre claro e iluminado é uma boa estratégia para deixá-lo sempre em ordem.

Além da iluminação central, procure investir e explorar pontos extras de luminosidade nas bancadas individuais de trabalho, por exemplo. Assim, os funcionários também são estimulados a colaborar com a organização do ambiente.

