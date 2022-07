Com as constantes mudanças de mercado, em especial as impostas pela pandemia de Covid-19, as tendências do modelo home office e homeschooling se tornaram realidade para muitos trabalhadores e estudantes.

De acordo com uma pesquisa realizada, em 2020, pelo Mit Technology Review Brasil, oito em cada dez empresas do país pretendem manter algum tipo de trabalho à distância, já em relação aos profissionais, 10% dos entrevistados declaram não desejar mais regressar ao escritório.

Nesse cenário, as pessoas precisaram de organização, e os itens de papelaria se tornaram fortes aliados na composição desses ambientes. Confira três maneiras de melhorar a sua produtividade com os elementos de papelaria:

Agendas, blocos de notas e cadernos auxiliam no home office e homeschooling (André Oliveira / O Liberal)

1- Agendas

Apesar de muitas coisas serem digitalizadas, as anotações à mão são muito eficientes para garantir produtividade e principalmente organização. Com os blocos de notas e agendas, é possível fazer rascunhos de reuniões ou marcar aqueles eventos e tarefas importantes.

Os famosos post-its são uma grande tendência dos artigos de papelaria (André Oliveira/ O Liberal)

2- Post-its

Os blocos adesivos (famosos “Post it”) são excelentes para destacar compromissos importantes. E mais do que isso, eles também podem servir para dar um charme ao home office ou ambiente de estudo. Basta separar algumas cores e brincar com as opções. É interessante montar um calendário para organizar os compromissos ou até mesmo escrever frases motivacionais formando um mural.

Planners são ótimos para o planejamento (Banco de imagens / Freepik)

3- Planers

Os planners são uma ótima ferramenta de planejamento e produtividade, bastante úteis para quem deseja ter mais foco e organização no dia a dia. Por meio deles você poderá tirar os seus planos do papel, organizar tarefas e compromissos e até realizar o seu controle financeiro.

