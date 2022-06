5 itens que não podem faltar no home office

O home office se tornou a realidade de grande parte dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Literalmente de um dia para o outro, muitos tiveram que adaptar seus lares para começar a trabalhar de casa e cumprir as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia.

O tempo passou e muitas empresas e funcionários aderiram ao home office de forma definitiva, ou ainda um esquema de trabalho híbrido, com jornadas intercaladas entre presencial, com alguns dias no escritório, home office, com dias em casa.

Então, se essa é a sua realidade, mas você ainda não se estruturou, é hora de saber como montar um home office confortável para permitir que você mantenha a produtividade e organização, mesmo trabalhando de casa.

Quer saber como deixar os improvisos de lado e estruturar um ambiente mais bonito e funcional para cumprir as tarefas do trabalho? Listamos 5 itens que não podem faltar na decoração do home office.

Confira!

Agendas e cadernos

Agendas e cadernos podem organizar e definir prioridade diárias. (André Oliveira)

Um item indispensável e quase obrigatório para quem busca organização e ter mais produtividade na rotina, são as agendas, com elas é possível definir as prioridades diárias e organizar um panorama geral sobre as suas tarefas. Existem uma infinidade de opções que podem se adequar à sua necessidade.

2. Organizadores

Organizadores são uma excelente pedida para compor o seu espaço de trabalho. (André Oliveira)

Uma mesa arrumada ajuda muito na criatividade de quem a usa, por isso, os organizadores são uma excelent pedida para compor o seu espaço de trabalho. Assim, é possível manter o home office bem organizado e encontrar com facilidade o que você precisa.

Materiais de papelaria

São materiais que podem fazer total diferença para a sua organização. (André Oliveira)

Itens de papelaria como: marcadores de texto, bloco de anotações e clips de papel, são materiais essenciais e que podem fazer total diferença na hora de organizar as suas tarefas do dia-a-dia.

Pastas

As pastas são itens primordiais para quem busca organização e agilidade ao procurar documentos. (André Oliveira)

Mesmo com o uso recorrente de meios digitais, os documentos físicos ainda estão presentes, por isso a organização desses arquivos é primordial, e as pastas são excelentes aliadas nesse momento.

Ficheiros

Para categorizar documentos físicos, os ficheiros são uma boa pedida. (André Oliveira)

Trabalhar em um ambiente organizado é, sem dúvida, mais agradável para todos. E para a organização e categorização de documentos, os ficheiros, sem dúvidas, auxiliam e harmonizam o ambiente de trabalho.

E aí, preparado para transformar o seu espaço de trabalho?