Controle de peso deve ser acompanhado por especialistas em saúde. Entenda!

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimam que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estarão acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Essa estimativa é ocasionada pelo aumento do consumo de alimentos industrializados, que são mais calóricos e colaboram para o ganho de peso.

Diante desse cenário, o controle do peso corporal é de extrema importância para alcançar mais bem-estar e qualidade de vida, visto que o peso adequado funciona como parâmetro para identificação de possíveis riscos nutricionais e doenças.

Nutricionista Camila Brito garante que as pessoas estão buscando ter hábitos mais saudáveis (Arquivo pessoal)

A nutricionista Camila Brito faz parte da equipe do Hospital Beneficente Portuguesa e explica que manter o peso ideal se tornou o objetivo de boa parte da população. “Jovens, adultos, homens e mulheres têm demostrado com maior frequência o desejo de ter mais qualidade de vida, baseando-se em hábitos mais saudáveis que possam proporcionar resultados positivos”, afirma a especialista em nutrição clínica.

A profissional ressalta que controlar o peso ajuda na prevenção de diversas doenças, são elas: hipertensão, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral e gordura no fígado.

Medidas

O controle do peso corporal é um processo que envolve diversos fatores e está diretamente relacionado com a alimentação adequada, conforme explica a nutricionista.

Prática de exercício físico ajuda a controlar o peso (Banco de imagens/Pexels)

“A estratégia de reeducação alimentar é uma medida que se mostra de forma positiva nesse processo, além da prática regular de atividade física. Vale ressaltar que a individualidade de cada pessoa também é fator determinante para a obtenção de resultados, por isso é importante que se tenha o devido acompanhamento de profissionais capacitados na área”, esclarece.

Veja, a seguir, cinco benefícios proporcionados pelo controle do peso corporal:

1. Bem-estar físico;

2. Qualidade do sono;

3. Diminuição do risco de doenças;

4. Manutenção do estado nutricional;

5. Melhora da saúde mental e autoestima.

Diferença entre sobrepeso e obesidade

Camila Brito comenta que tanto o sobrepeso quanto a obesidade se referem ao acúmulo excessivo de gordura corporal. O que difere os dois é a quantidade exagerada de acordo com os níveis presentes em cada pessoa.

“O sobrepeso está relacionado a um percentual menor comparado à obesidade, que apresenta maior quantidade de gordura e maior chance de impactar na saúde como um todo”, revela Camila Brito.

