Anuário da Saúde do Pará: profissionais reconhecem publicação como referência para a área

O Grupo Liberal lançará nesta quinta-feira (14), às 19h, no Restô do Porto, a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023, que vai pontuar os profissionais e instituições de saúde que se destacam na área, além de abordar temas de grande relevância para o setor, como os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde. A publicação premium tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

De acordo com Tamilis Feitosa Leal, enfermeira sanitarista e coordenadora de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), o Anuário traz elementos importantes para o debate da saúde no estado do Pará e democratizar esses debates é fundamental para convidar a sociedade a entender os serviços prestados à população e desafios que os usuários, gestores e trabalhadores enfrentam.

Para Tamilis Feitosa, coordenadora de atenção básica da Sesma, o Anuário da Saúde permite que a população compreenda como os serviços do setor funcionam (Arquivo pessoal)

“Isso reforça a luta para uma saúde que atenda às necessidades da nossa população. Também é um espaço importante para apontar as inovações tecnológicas e experiências exitosas que devem inspirar os trabalhadores do estado” - Tamilis Feitosa Leal, coordenadora de atenção básica da Sesma.

Relevância

Jackson Freire, diretor administrativo do Hospital Adventista de Belém, reforça que os anuários de saúde muitas vezes compilam dados e estatísticas relevantes sobre o sistema de saúde, oferecendo transparência e informações valiosas para a sociedade. Isso permite que os cidadãos compreendam melhor o estado da saúde na região amazônica.

O gestor destaca ainda que os dados coletados podem servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de saúde do governo e das organizações privadas, que podem utilizar essas informações para tomar decisões mais embasadas e direcionar recursos de maneira eficiente.

Jackson Freire atua como diretor administrativo do Hospital Adventista de Belém. Ele afirma que o Anuário pode auxiliar na criação de políticas públicas voltadas para o setor da saúde. (Divulgação/Hospital Adventista de Belém)

“Já para os profissionais de saúde e pesquisadores, o Anuário pode fornecer dados valiosos para pesquisas e estudos, e isso contribui para o aprimoramento dos serviços de saúde e para o avanço do conhecimento médico. A longo prazo, a análise desses dados pode ajudar a identificar tendências de saúde, surtos de doenças e mudanças demográficas, permitindo uma resposta rápida aos problemas emergentes” - Jackson Freire, diretor administrativo do Hospital Adventista de Belém.

Temas

Os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde são os temas principais do Anuário. A escolha desses assuntos foi cuidadosamente planejada e reflete a complexidade de uma região única e peculiar, onde fatores como as dimensões geográficas e o acesso precário ao serviço básico de saúde influenciam diretamente na prestação do atendimento de qualidade.

De acordo com Patrick Cruz, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), os temas abordados na publicação são muito atuais, especialmente no cenário atual com os olhares voltados para a Amazônia. Além disso, os problemas de saúde da região amazônica são muito sérios e a utilização de novas tecnologias para solucionar esses problemas, melhorando a vida das pessoas, é fundamental.

Patrick Cruz, presidente do CRF-PA, acredita que o uso de tecnologias na área da saúde vai melhorar a vida da população que precisa de assistência (Arquivo pessoal)

“Inclusive, as expectativas para o ano de 2024 estão voltadas para o aumento do uso dessas tecnologias na área da saúde, seja com o desenvolvimento de novos medicamentos, equipamentos e novas tecnologias ou até mesmo para diagnóstico. Também há a inserção de tecnologias como a inteligência artificial como assistente na prática clínica de todos os profissionais da área da saúde, facilitando a vida das pessoas e diminuindo os custos” - Patrick Cruz, presidente do CRF-PA.

