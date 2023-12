Inovação é destaque no Anuário da Saúde do Pará 2023

A 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023 será lançada na próxima quinta-feira (14) e vai trazer temas de grande relevância para o setor, como os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde, possibilitando a inovação dos equipamentos, procedimentos e diagnósticos. A publicação do Grupo Liberal tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém. O lançamento acontecerá às 19h, no Restô do Porto, localizado no bairro do Reduto.

Com 100 páginas, a publicação premium também vai pontuar os profissionais e instituições de saúde que se destacam na área. Para Luis Eduardo Werneck, oncologista e presidente da Oncológica do Brasil, a importância da inovação na área da saúde tem que ser muito bem medida, já que o setor vai muito além de equipamentos altamente tecnológicos.

“Apesar de termos avanços tecnológicos como a cirurgia robótica e a radioterapia, por exemplo, a medicina ainda é mais ligada a uma condição de conhecimento técnico, ou seja, é necessário um médico muito bem habilitado e treinado, que se mantenha em constante evolução para cuidar da saúde dos cidadãos. Eu não vejo a possibilidade, pelo menos próxima, de você ter o melhor equipamento do mundo sem ter uma pessoa capaz de lidar com esse equipamento. A medicina é muito mais uma atividade artesanal do que equipamentos”, destaca o gestor.

Luis Eduardo Werneck, oncologista e presidente da Oncológica do Brasil, ressalta a importância do profissional da saúde na utilização de equipamentos inovadores (Arquivo pessoal)

Além dos temas principais, o Anuário também apresenta análises sobre políticas de saúde pública, inovações na área da saúde e destaca as ações de combate ao covid-19 no estado, que foi exemplar na contenção da doença. A relação entre a medicina tradicional e a popular na região amazônica também terá destaque na publicação.

Segundo Luis Eduardo Werneck, o Anuário agrega ao mercado com informação, ou seja, o cidadão passa a entender qual é a especialidade de cada profissional e instituição. Esse tipo de conhecimento possibilita que a população escolha da melhor maneira um profissional para confiar a sua saúde.

“Qualquer conjunto de informações sobre um determinado segmento ajuda muito, pois deixa o usuário ciente de tudo que está disponível na região dele. Eu não acredito, por exemplo, que um hospital geral que trata de todas as doenças possa tratar um câncer da mesma maneira que uma clínica especializada em câncer. Então, isso é um diferencial para o usuário”, pontua Luis Eduardo.

