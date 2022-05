5 dicas para cuidar bem da saúde do seu coração

Quando se trata da saúde do coração, é importante sempre controlar os fatores de riscos e ter bons hábitos, como praticar atividade física, dormir bem e manter uma alimentação saudável.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e aproximadamente 400 mil morrem por ano devido essas enfermidades, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país.

Cirurgião cardiovascular, Alberto Anijar, destaca as doenças de coração que mais prejudicam as pessoas (Arquivo pessoal)

De acordo com o cirurgião cardiovascular, Alberto Mauro Anijar, cooperado da Unimed Belém, hipertensão arterial, doença coronariana e infarto são os problemas cardiovasculares que mais afetam as pessoas.

O médico ressalta que a partir dos 40 anos é necessário realizar anualmente consulta com um cardiologista. E caso seja portador de alguma doença cardíaca, é recomendado se consultar e fazer exames com um cardiologista a cada três meses.

“É Importante frisar a importância da hereditariedade como um fator de risco cardiovascular”, acrescenta Alberto Anijar.

A seguir, confira dicas para cuidar bem do coração:

1. Tenha uma dieta equilibrada: evite alimentos industrializados e ricos em gorduras saturadas. Invista em alimentos com fibras, legumes e verduras, pois assim o seu organismo fica muito mais saudável;

2. Pratique atividade física regularmente: incluir atividades aeróbicas na rotina é uma das formas mais eficientes de cuidar do coração. Esse tipo de exercício ajuda a controlar a pressão arterial, o peso e os níveis de colesterol;

3. Controle o estresse: manter o controle nos momentos de tensão é muito importante para a saúde do coração. Além disso, ter horas de lazer para se distrair é fundamental para o bem-estar;

4. Durma bem: uma boa noite de sono auxilia no repouso do sistema cardiovascular, no qual tanto a frequência cardíaca quanto a pressão arterial são reduzidas, o que é muito importante para o coração;

5. Controle os fatores de risco: diabetes, hipertensão arterial e obesidade são doenças que precisam ser controladas para não afetarem o coração.

Exames

Ainda de acordo com o cirurgião, em caso de sintomas cardiológicos, como dor no peito, falta de ar e palpitação, é necessário realizar uma avaliação médica com o cardiologista.

Eletrocardiograma de repouso, teste ergométrico e exames laboratoriais estão entre os principais procedimentos que detectam problemas cardiovasculares.