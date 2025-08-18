Xabi defende Mastantuono no Real Madrid após elogios a Messi: 'Ele é argentino e canhoto' Estadão Conteúdo 18.08.25 12h58 A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona ganhou novo capítulo na apresentação do jovem argentino Franco Mastantuono no time merengue, há quatro dias. O reforço de 18 anos foi questionado sobre quem considera o melhor jogador do mundo e apontou para o compatriota Messi, que brilhou pelo rival catalão. Nesta segunda-feira, o técnico Xabi Alonso minimizou a polêmica e defendeu seu pupilo. Na coletiva para o jogo da estreia no Campeonato Espanhol, contra o Osasuna, nesta terça-feira, Xabi foi questionado se daria alguma recomendação a Mastantuono após os elogios a Messi e disse não ver motivo para tal. "Recomendação para quê? Preciso dizer a ele quem deveria ser o jogador favorito dele?", questionou o treinador. "Não! Eu entendo perfeitamente a lógica de o jogador favorito dele ser o Messi. Sendo ele argentino, canhoto, não me surpreende." O Real Madrid precisou esperar o reforço completar 18 anos para ser apresentado, o que aconteceu no dia 14 de agosto. Agora, Mastantuono não apenas vive a expectativa da estreia, como já é bastante elogiado pelo novo comandante. Xabi Alonso está encantado com o atleta, vindo do River Plate, e até pode utilizá-lo por alguns minutos no Santiago Bernabéu. "Franco Mastantuono pode ter minutos", admitiu. "Ele trará energia e muita qualidade. Tenho visto a determinação do argentino nestes últimos dias e ele também tem um pé esquerdo espetacular", elogiou. O técnico foi além. "Mastantuono é comprometido defensivamente e vive um bom momento (nos treinamentos). Percebi que ele tem garra e espírito competitivo e é bom no passe final." O Real Madrid, entretanto, deve largar no Espanhol com os brasileiros Rodrygo e Vini Júnior na frente, ao lado do francês Mbappé. O técnico espanhol revelou que está feliz com Rodrygo e que uma possível saída não passa de "especulações." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Real Madrid Mastantuono Xabi Alonso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00