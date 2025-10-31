Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Xabi Alonso perdoa Vini Jr após reunião com atleta: 'Ele falou de coração, está tudo resolvido'

Estadão Conteúdo

A falta de sintonia entre Xabi Alonso e Vinícius chegou ao fim. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid colocou um ponto final na polêmica com o atacante brasileiro, que reclamou acintosamente ao ser substituído contra o Barcelona no último domingo, e disse que tudo está resolvido entre eles.

Questionado pelos jornalistas sobre o relacionamento com o camisa 7, ele tratou de encerrar logo o assunto. "Na quarta-feira, após dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini foi muito bom, impecável, falou de coração, com sinceridade, e fiquei muito satisfeito. Desde então, o assunto está resolvido", disse o treinador.

A reação de Vini Jr ao ver o seu número na placa para deixar o gramado diante do rival catalão repercutiu no mundo todo. Na coletiva, Xabi valorizou não só o arrependimento do atleta revelado pelo Flamengo, mas também o comprometimento que astro demonstrou ter com o clube ao se manifestar diante de seus companheiros.

"Para mim foi uma declaração muito valiosa que demonstrou a sua honestidade. Ele falou de coração sobre este clube e o que quer oferecer. Para mim, o mais importante foi o que ele disse aos seus companheiros e aos torcedores", declarou o treinador.

A situação de Endrick, que ainda não foi utilizado desde que Xabi Alonso assumiu o comando do Real Madrid, também esteve na pauta da entrevista coletiva. Cauteloso, o técnico disse que gostaria de ver o ex-palmeirense em ação, mas as circunstâncias não foram favoráveis ao jovem atacante.

"Gostaria que tivesse mais tempo de jogo, mas desde que se recuperou, o calendário de partidas tem sido muito apertado e ele não teve a oportunidade de entrar em campo. O Endrick está treinando bem e está preparado, mas o momento precisa aparecer", disse.

A situação atual de Endrick é bem diferente se comparada ao período em que trabalhou com Carlo Ancelotti no clube espanhol. Com o ex-chefe italiano, atual comandante da seleção brasileira, o jogador entrou em campo em 37 oportunidades e estufou as redes adversárias em sete ocasiões.

O Real Madrid entra em campo neste sábado pela rodada do fim de semana da LaLiga. O conjunto merengue recebe o Valência às 17h (horário de Brasília). Na classificação, a equipe aparece como líder isolada do Campeonato Espanhol com 27 pontos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Real Madri

Xabi Alonso

Vini Jr
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026

Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino

30.10.25 16h42

SÉRIE B

Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona

30.10.25 16h16

Futebol

Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B

Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C

30.10.25 12h22

Futebol

Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros

Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B

30.10.25 12h09

MAIS LIDAS EM ESPORTES

SÉRIE B

Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento

Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí

31.10.25 7h00

Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio'

31.10.25 0h33

FUTEBOL

Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras

O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira

31.10.25 1h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira

31.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda