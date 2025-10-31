Xabi Alonso perdoa Vini Jr após reunião com atleta: 'Ele falou de coração, está tudo resolvido' Estadão Conteúdo 31.10.25 9h23 A falta de sintonia entre Xabi Alonso e Vinícius chegou ao fim. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico do Real Madrid colocou um ponto final na polêmica com o atacante brasileiro, que reclamou acintosamente ao ser substituído contra o Barcelona no último domingo, e disse que tudo está resolvido entre eles. Questionado pelos jornalistas sobre o relacionamento com o camisa 7, ele tratou de encerrar logo o assunto. "Na quarta-feira, após dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini foi muito bom, impecável, falou de coração, com sinceridade, e fiquei muito satisfeito. Desde então, o assunto está resolvido", disse o treinador. A reação de Vini Jr ao ver o seu número na placa para deixar o gramado diante do rival catalão repercutiu no mundo todo. Na coletiva, Xabi valorizou não só o arrependimento do atleta revelado pelo Flamengo, mas também o comprometimento que astro demonstrou ter com o clube ao se manifestar diante de seus companheiros. "Para mim foi uma declaração muito valiosa que demonstrou a sua honestidade. Ele falou de coração sobre este clube e o que quer oferecer. Para mim, o mais importante foi o que ele disse aos seus companheiros e aos torcedores", declarou o treinador. A situação de Endrick, que ainda não foi utilizado desde que Xabi Alonso assumiu o comando do Real Madrid, também esteve na pauta da entrevista coletiva. Cauteloso, o técnico disse que gostaria de ver o ex-palmeirense em ação, mas as circunstâncias não foram favoráveis ao jovem atacante. "Gostaria que tivesse mais tempo de jogo, mas desde que se recuperou, o calendário de partidas tem sido muito apertado e ele não teve a oportunidade de entrar em campo. O Endrick está treinando bem e está preparado, mas o momento precisa aparecer", disse. A situação atual de Endrick é bem diferente se comparada ao período em que trabalhou com Carlo Ancelotti no clube espanhol. Com o ex-chefe italiano, atual comandante da seleção brasileira, o jogador entrou em campo em 37 oportunidades e estufou as redes adversárias em sete ocasiões. O Real Madrid entra em campo neste sábado pela rodada do fim de semana da LaLiga. O conjunto merengue recebe o Valência às 17h (horário de Brasília). Na classificação, a equipe aparece como líder isolada do Campeonato Espanhol com 27 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madri Xabi Alonso Vini Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol CEO do Remo projeta melhor resultado financeiro da história em 2025 e planeja temporada 2026 Gestão profissional e desempenho na Série B fortalecem finanças e impulsionam crescimento do clube azulino 30.10.25 16h42 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento Para não ser rebaixado hoje, o time bicolor precisa vencer o Atlético-GO e torcer contra a Ferroviária, que enfrenta o Criciúma, e o Athletic, que encara o Avaí 31.10.25 7h00 Técnico da LDU alfineta Abel e gramado sintético do Palmeiras: 'Parece pátio de colégio' 31.10.25 0h33 FUTEBOL Choro e alívio: Abel Ferreira revela montanha-russa de emoções em 'noite mágica' com Palmeiras O treinador do Palmeiras revelou que definiu o plano tático do jogo com a LDU na manhã de terça-feira 31.10.25 1h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (31/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga, Campeonato Argentino, Campeonato Saudita e Campeonato Português movimentam o futebol nesta sexta-feira 31.10.25 7h00