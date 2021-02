'Vou te apoiar até o final': mosaico do Flamengo gera polêmica com torcida do Botafogo nas redes sociais

Reta final de Campeonato Brasileiro é sinônimo de reações afloradas e rivalidade acirrada por parte dos torcedores. Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou um mosaico rubro-negro no Maracanã para apoiar os jogadores no decisivo jogo deste domingo, contra o Corinthians, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a frase em destaque, "Vou te apoiar até o final", tem causado controvérsia nas redes sociais.

Isso porque, torcedores do Botafogo, em tom de provocação, zoaram e indicaram um possível plágio na música, já que a frase se faz presente na popular canção alvinegra "Não Se Compara". Veja o trecho abaixo:

- Vamo, vamo, vamo, BotafogoClube que é mais tradicionalQuero te ver campeão de novoVou te apoiar ate o final.

Muitos torcedores do Botafogo passaram citar tal trecho. Mas os rubro-negros têm rebatido ao mostrar que na música "Acima De Tudo Rubro-Negro" há a mesma frase. Veja o trecho na música do Fla:

- Acima de tudo, rubro-negroAmor maior, não tem igualEu juro que no pior momentoVou te apoiar até o final.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro O debate, portanto, convergiu para saber qual música nasceu primeiro nas arquibancadas. E assim a polêmica foi formada, gerando um dos assuntos mais comentados e pesquisados do dia na internet.

Confira alguns comentários da torcida de ambos os clubes no Twitter:

Não basta ser torcida modinhas é terceirizada ainda precisa copiar música do rival hahahaha 🔥 — Ewerton Souza (@EwertonSouza) February 12, 2021

Acima de tudo, rubro-negroAmor maior, não tem igualEu juro que no pior momentoVou te apoiar até o finalDá-lhe,dá-lhe,FlamengoDá-lhe,dá-lhe,FlamengoSou Flamengo com muito orgulhoE com muito amorNo maraca eu vou torcerArco-íris vai tremerE o mundial vocês nunca vão ter — ClarinharevoltadacomOBBB (@meloo_clarinha) February 12, 2021