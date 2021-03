VÍDEO: Veja o golaço de Igor Julião que decidiu o Fla-Flu no Maracanã

Neste domingo, no primeiro clássico do Campeonato Carioca 2021, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo no Maracanã. Com um golaço de Igor Julião, o Tricolor venceu por 1 a 0 e conquistou a primeira vitória na competição. Veja o gol do Fluminense.

Julião marcou o gol tricolor (Foto: Mailson Santana / Fluminense FC)