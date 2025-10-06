Uruguai convoca Torres e Martínez e aumenta desfalques do Palmeiras; Piquerez não é chamado Estadão Conteúdo 06.10.25 12h03 O técnico Abel Ferreira continua perdendo jogadores para o importante compromisso com o Juventude, sábado, no Allianz Parque, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Nesta segunda-feira, o atacante Facundo Torres foi convocado para os amistosos do Uruguai e aumenta a lista de desfalques. A boa notícia é que desta vez o lateral-esquerdo Piquerez foi preservado. Também chamado, o volante Emi Martínez já não jogaria por suspensão. Marcelo Bielsa anunciou uma lista enxuta, com apenas 17 jogadores para os duelos da Data Fifa contra a República Dominicana, na sexta-feira, e o Uzbequistão, na segunda, ambos na Malásia, mas chamou os dois palmeirenses. A convocação de Bielsa aumenta a dor de cabeça de Abel Ferreira, já que o treinador português não vai ter suas duas peças principais da frente: Vitor Roque levou o terceiro cartão amarelo - assim como Gustavo Gómez, para defender o Paraguai -, e Flaco López foi convocado pela Argentina. Sem Facundo Torres, Allan deve iniciar diante do time de Caxias. A outra vaga será um mistério, pois o paraguaio Ramon Sosa, autor do gol decisivo da virada sobre o São Paulo (3 a 2), também defenderá o seu país. Luighi volta da seleção sub-20 e pode ser chamado de emergência. Não tivesse suspenso, Emi Martínez seria o substituto natural de Aníbal Moreno, chamado para defender a Argentina ao lado do centroavante Flaco López. Vale lembrar que Lucas Evangelista passou por cirurgia e só volta em 2026, deixando o clube carente de primeiro volante. Com tantos problemas, Andreas Pereira pode ser recuado para primeiro volante em uma escalação mais ousada, caso Abel Ferreira não queira improvisar um zagueiro no setor - conta com Murilo, Bruno Fuchs e Micael. A lista de 10 baixas ainda tem Khellven e Paulinho machucados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasilierão Palmeiras desfalques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 Círio de Nazaré Sede do Remo terá acesso restrito no Círio 2025; saiba como retirar os ingressos Retirada será realizada presencialmente na secretaria nos dias 8 e 9 de outubro, das 9h às 18h. 06.10.25 11h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 ANÁLISE 'Controlamos o time do Operário', avalia Guto Ferreira após vitória do Remo O treinador ainda celebrou a marca de 45 pontos, mas afirmou que o objetivo do grupo segue sendo subir para Série A do próximo ano 05.10.25 20h36