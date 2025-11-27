São Paulo passa vergonha no Maracanã e perde de 6 para o Fluminense O resultado deixa o Fluminense em quinto lugar, com 58 pontos, e garantido ao menos na pré-Libertadores do ano que vem Estadão Conteúdo 27.11.25 23h07 O reencontro com o técnico Luis Zubeldía, demitido para a contratação de Hernán Crespo e agora técnico do Fluminense, foi traumático para o São Paulo. A equipe de Laranjeiras goleou os são-paulinos por 6 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira, em partida da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Fluminense em quinto lugar, com 58 pontos, e garantido ao menos na pré-Libertadores do ano que vem. O São Paulo, em oitavo, fica em oitavo, com 48, e caso termine nesta posição, precisa torcer para que o algoz desta quinta ou o Cruzeiro sejam campeões da Copa do Brasil. Como de costume nessa reta final de campeonato, o São Paulo foi a campo desmantelado por desfalques. O número de atletas entregues ao departamento médico chegou a 14, após as novas lesões sofridas por Luciano e Ferreirinha, ambos titulares. Além disso, Crespo não contou com o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, suspensos. Frente ao que restou do elenco são-paulino, o Fluminense fez a festa, especialmente pelo lado direito do ataque, por onde trocava passes com facilidade para invadir a área. Foi um cruzamento do lateral-direito Samuel Xavier que originou pênalti por toque de mão de Alan Franco. Cannobio converteu e abriu o placar. Antes dos 25 minutos, o time de Zubeldía já vencia por 3 a 0. Erros individuais do São Paulo também contribuíram consideravelmente para o placar, como foi o passe errado de Pablo Maia que acabou em contra-ataque e gol de Martinelli. Depois, foi a vez de Ferraresi errar passe no lance que culminou no terceiro gol carioca, marcado por Nonato. O São Paulo não conseguiu recuperar a confiança na volta para o segundo tempo e continuou completamente submisso aos donos da casa, que apenas controlavam o jogo. A partir da segunda metade da etapa final, os tricolores cariocas passaram a acelerar o ritmo, até porque Zubeldía fez substituições e jogadores como John Kennedy, autor do quarto gol em chute cruzado, entraram com mais intensidade. O quinto saiu dos pés de Cannobio, que recebeu às costas da destroçada defesa são-paulina e bateu cruzado para fazer o quinto. Serna fechou o placar. FICHA TÉCNICA FLUMINENSE 6 X 0 SÃO PAULO FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignacio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Ganso); Serna, Everaldo (John Kennedy) e Cannobio (Soteldo). Técnico: Luis Zubeldía. SÃO PAULO - Young; Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo; Maik (Nicolas), Pablo Maia (Alisson), Bobadilla (Negrucci), Marcos Antônia e Lucca (Paulinho); Rigoni e Tapia (Rafael Tolói). Técnico: Hernán Crespo. GOLS - Cannobio, aos sete, Martinelli, aos 15, e Nonato, aos 23 minutos do primeiro tempo. John Kennedy, aos 24, Cannobio, aos 31, e Serna, aos 41 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR). CARTÕES AMARELOS - Cannobio. RENDA - R$ 1.216.940,00. PÚBLICO - 30.427 torcedores. LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ). 