Flamengo em Belém: Torcedores já aguardam em frente ao hotel onde a delegação ficará hospedada

Torcedores do Flamengo já se aglomeram na frente do hotel que vai hospedar a delegação Rubro-Negra, em Belém. A previsão é que os comandados de Tite cheguem a capital do Pará no início da madrugada desta quarta-feira (30), mesmo dia da partida contra o Sampaio Correia-RJ, pelo Cariocão.

Esta é a primeira vez que o Rubro-negro disputa uma partida do Campeonato Carioca em Belém. O Mengão retorna a Belém após 11 anos e será recebido no Mangueirão por milhares de torcedores. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas acompanhem a partida.

Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo duelam nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Colosso do Bengui, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance em OLiberal.com.