Sinner atropela Zverev, conquista Madri Open e protagoniza feito inédito em Masters 1000 Estadão Conteúdo 03.05.26 21h41 O italiano Jannik Sinner confirmou o grande momento da carreira e conquistou, neste domingo, o título do Masters 1000 de Madri. Número 1 do mundo, ele não deu chances ao alemão Alexander Zverev e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na Caja Mágica. Com a vitória, Sinner alcança um feito histórico: tornou-se o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, superando marcas de lendas como Novak Djokovic e Rafael Nadal. O triunfo também amplia sua impressionante sequência de vitórias, agora em 23 partidas seguidas. A campanha reforça o protagonismo do italiano na temporada. Aos 24 anos, ele também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios dessa categoria em um mesmo ano - Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri - consolidando uma fase rara no circuito. Após o título, Sinner adotou tom cauteloso ao ser comparado com ídolos históricos do esporte. "Nunca poderia me comparar ao Rafa, ao Novak ou ao Federer. O que eles fizeram por tantos anos é incrível. Tento apenas construir minha própria trajetória", afirmou. Dentro de quadra, a final foi resolvida rapidamente. Sinner controlou o jogo desde o início e abriu larga vantagem ainda no primeiro set, aproveitando erros de Zverev e mantendo alto nível de consistência. O alemão, atual número 3 do mundo, pouco conseguiu reagir e sofreu mais uma derrota para o rival - já são nove consecutivas. No segundo set, o roteiro se manteve. Sinner quebrou o saque logo no início e não cedeu oportunidades ao adversário, fechando a partida em apenas 57 minutos, na final mais rápida já registrada no saibro da Caja Mágica. O título em Madri deixa o italiano ainda mais próximo de completar a coleção de Masters 1000, restando apenas o torneio de Roma. Embalado, ele chega como principal favorito para Roland Garros, especialmente após a ausência confirmada de Carlos Alcaraz por lesão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Madrid Open COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58