Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Sinner atropela Zverev, conquista Madri Open e protagoniza feito inédito em Masters 1000

Estadão Conteúdo

O italiano Jannik Sinner confirmou o grande momento da carreira e conquistou, neste domingo, o título do Masters 1000 de Madri. Número 1 do mundo, ele não deu chances ao alemão Alexander Zverev e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na Caja Mágica.

Com a vitória, Sinner alcança um feito histórico: tornou-se o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, superando marcas de lendas como Novak Djokovic e Rafael Nadal. O triunfo também amplia sua impressionante sequência de vitórias, agora em 23 partidas seguidas.

A campanha reforça o protagonismo do italiano na temporada. Aos 24 anos, ele também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios dessa categoria em um mesmo ano - Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri - consolidando uma fase rara no circuito.

Após o título, Sinner adotou tom cauteloso ao ser comparado com ídolos históricos do esporte. "Nunca poderia me comparar ao Rafa, ao Novak ou ao Federer. O que eles fizeram por tantos anos é incrível. Tento apenas construir minha própria trajetória", afirmou.

Dentro de quadra, a final foi resolvida rapidamente. Sinner controlou o jogo desde o início e abriu larga vantagem ainda no primeiro set, aproveitando erros de Zverev e mantendo alto nível de consistência. O alemão, atual número 3 do mundo, pouco conseguiu reagir e sofreu mais uma derrota para o rival - já são nove consecutivas.

No segundo set, o roteiro se manteve. Sinner quebrou o saque logo no início e não cedeu oportunidades ao adversário, fechando a partida em apenas 57 minutos, na final mais rápida já registrada no saibro da Caja Mágica.

O título em Madri deixa o italiano ainda mais próximo de completar a coleção de Masters 1000, restando apenas o torneio de Roma. Embalado, ele chega como principal favorito para Roland Garros, especialmente após a ausência confirmada de Carlos Alcaraz por lesão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tênis

Madrid Open
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras

Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão

06.05.26 17h24

FUTEBOL

Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são

Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada

06.05.26 16h48

futebol

Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo

Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF

06.05.26 12h35

futebol feminino

Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3

A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato

06.05.26 11h52

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha

Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores

06.05.26 21h59

Futebol

Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem"

Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte.

06.05.26 21h32

futebol

Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival

Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe

04.05.26 12h16

Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana

06.05.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda