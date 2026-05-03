Sinner atropela Zverev, conquista Madri Open e protagoniza feito inédito em Masters 1000

O italiano Jannik Sinner confirmou o grande momento da carreira e conquistou, neste domingo, o título do Masters 1000 de Madri. Número 1 do mundo, ele não deu chances ao alemão Alexander Zverev e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na Caja Mágica.

Com a vitória, Sinner alcança um feito histórico: tornou-se o primeiro tenista a conquistar cinco títulos consecutivos de Masters 1000, superando marcas de lendas como Novak Djokovic e Rafael Nadal. O triunfo também amplia sua impressionante sequência de vitórias, agora em 23 partidas seguidas.

A campanha reforça o protagonismo do italiano na temporada. Aos 24 anos, ele também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios dessa categoria em um mesmo ano - Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri - consolidando uma fase rara no circuito.

Após o título, Sinner adotou tom cauteloso ao ser comparado com ídolos históricos do esporte. "Nunca poderia me comparar ao Rafa, ao Novak ou ao Federer. O que eles fizeram por tantos anos é incrível. Tento apenas construir minha própria trajetória", afirmou.

Dentro de quadra, a final foi resolvida rapidamente. Sinner controlou o jogo desde o início e abriu larga vantagem ainda no primeiro set, aproveitando erros de Zverev e mantendo alto nível de consistência. O alemão, atual número 3 do mundo, pouco conseguiu reagir e sofreu mais uma derrota para o rival - já são nove consecutivas.

No segundo set, o roteiro se manteve. Sinner quebrou o saque logo no início e não cedeu oportunidades ao adversário, fechando a partida em apenas 57 minutos, na final mais rápida já registrada no saibro da Caja Mágica.

O título em Madri deixa o italiano ainda mais próximo de completar a coleção de Masters 1000, restando apenas o torneio de Roma. Embalado, ele chega como principal favorito para Roland Garros, especialmente após a ausência confirmada de Carlos Alcaraz por lesão.