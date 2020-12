Sheik diz que não se arrepende de cantar música do Flamengo e explica 'problema' com Fred

O ex-atacante Emerson Sheik relembrou a polêmica vivida quando jogava pelo Fluminense. Sheik cantou a música do Flamengo dentro do ônibus do Tricolor e afirmou não se arrepender do ocorrido. Ele ainda explicou o "problema" que teve na época com o companheiro de ataque Fred.

> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

- Eu cantei e não me arrependo de nada. Meu problema com ele (Fred) foi o seguinte: eu cantei a música do Flamengo, no ônibus do Fluminense, fui chamado pela diretoria em um bate-papo, resolvemos e depois disso, todo o grupo foi ao meu quarto e ele não foi, daí em diante a amizade ficou ruim - revelou Sheik durante o programa "Arena SBT" da última segunda-feira.

Emerson afirmou que, apesar de ter sido um fato negativo, o episódio foi importante e bom para a sua carreira.

- Independente das circunstâncias, para mim foi maravilhoso. Logo em seguida eu tive o Corinthians na minha carreira e tudo o que aconteceu por lá, vocês sabem - disse.

No Fluminense, Emerson Sheik fez o gol do título do Campeonato Brasileiro em 2010. Após sair do clube carioca, foi para o Corinthians e ganhou títulos importantes, como Campeonato Brasileiro em 2011 e Libertadores da América e Mundial de Clubes em 2012.