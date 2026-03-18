O Liberal chevron right Esportes chevron right

Shai Gilgeous-Alexander faz 40 pontos e Thunder é 1ª equipe a carimbar vaga nos playoffs da NBA

Oklahoma garantiu a sua terceira participação consecutiva nos playoffs

Estadão Conteúdo
fonte

Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder)

O Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, é a primeira equipe a garantir vaga nos playoffs da NBA. O feito foi alcançado na noite desta terça-feira com uma vitória fora de casa sobre o Orlando Magic, por 113 a 108.

A classificação veio em mais uma atuação de gala de Shai Gilgeous-Alexander. O jogador anotou 40 pontos e contribuiu para o 10º triunfo consecutivo da franquia no torneio.

Com este resultado, o time de Oklahoma assegura sua terceira participação seguida nos playoffs. A equipe lidera a Conferência Oeste, somando 54 vitórias e apenas 15 derrotas na temporada.

Desempenho de Shai Gilgeous-Alexander e do Thunder

Além da vaga, o Thunder teve outro motivo para celebrar. Gilgeous-Alexander estendeu seu recorde pessoal para 129 jogos consecutivos com 20 pontos ou mais. Ele converteu 14 de 27 arremessos de quadra e 9 de 11 lances livres.

O armador também acertou 3 de 5 arremessos de três pontos. O último destes arremessos proporcionou ao Thunder uma vantagem de 102 a 96, restando pouco mais de três minutos para o fim da partida, disputada no Kia Center.

Pelo lado do Orlando Magic, Paolo Banchero foi o destaque, com 32 pontos, dez rebotes e cinco assistências. Esta foi a segunda derrota consecutiva do Magic, após uma sequência de sete vitórias.

Outros confrontos da rodada da NBA

A rodada de terça-feira contou com um total de oito duelos. O Charlotte Hornets superou o Miami Heat por 136 a 106 em um confronto direto pelo Lado Leste em busca de uma vaga nos playoffs. LaMelo Ball foi o cestinha do embate, com 30 pontos e 13 assistências.

Em outra partida, Victor Wembanyama foi crucial na vitória do San Antonio Spurs sobre o Sacramento Kings, por 132 a 104. Ele marcou 18 pontos em apenas 22 minutos. O resultado mantém a franquia na segunda posição do Oeste, enquanto seu adversário figura na lanterna.

Resultados completos da terça-feira

  • Charlotte Hornets 136 x 106 Miami Heat
  • Orlando Magic 108 x 113 Oklahoma City Thunder
  • Washington Wizards 117 x 130 Detroit Pistons
  • New York Knicks 136 x 110 Indiana Pacers
  • Milwaukee Bucks 116 x 123 Cleveland Cavaliers
  • Minnesota Timberwolves 116 x 104 Phoenix Suns
  • Denver Nuggets 124 x 96 Philadelphia 76ers
  • Sacramento Kings 104 x 132 San Antonio Spurs

Partidas agendadas para esta quarta-feira

  • Boston Celtics x Golden State Warriors
  • Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder
  • Indiana Pacers x Portland Trail Blazers
  • Chicago Bulls x Toronto Raptors
  • Minnesota Timberwolves x Utah Jazz
  • New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers
  • Memphis Grizzlies x Denver Nuggets
  • Dallas Mavericks x Atlanta Hawks
  • Houston Rockets x Los Angeles Lakers
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

