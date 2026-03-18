Shai Gilgeous-Alexander faz 40 pontos e Thunder é 1ª equipe a carimbar vaga nos playoffs da NBA Oklahoma garantiu a sua terceira participação consecutiva nos playoffs Estadão Conteúdo 18.03.26 8h47 Shai brilhou em vitória do Thunder na NBA (Divulgação/OKC Thunder) O Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA, é a primeira equipe a garantir vaga nos playoffs da NBA. O feito foi alcançado na noite desta terça-feira com uma vitória fora de casa sobre o Orlando Magic, por 113 a 108. A classificação veio em mais uma atuação de gala de Shai Gilgeous-Alexander. O jogador anotou 40 pontos e contribuiu para o 10º triunfo consecutivo da franquia no torneio. Com este resultado, o time de Oklahoma assegura sua terceira participação seguida nos playoffs. A equipe lidera a Conferência Oeste, somando 54 vitórias e apenas 15 derrotas na temporada. Desempenho de Shai Gilgeous-Alexander e do Thunder Além da vaga, o Thunder teve outro motivo para celebrar. Gilgeous-Alexander estendeu seu recorde pessoal para 129 jogos consecutivos com 20 pontos ou mais. Ele converteu 14 de 27 arremessos de quadra e 9 de 11 lances livres. O armador também acertou 3 de 5 arremessos de três pontos. O último destes arremessos proporcionou ao Thunder uma vantagem de 102 a 96, restando pouco mais de três minutos para o fim da partida, disputada no Kia Center. Pelo lado do Orlando Magic, Paolo Banchero foi o destaque, com 32 pontos, dez rebotes e cinco assistências. Esta foi a segunda derrota consecutiva do Magic, após uma sequência de sete vitórias. Outros confrontos da rodada da NBA A rodada de terça-feira contou com um total de oito duelos. O Charlotte Hornets superou o Miami Heat por 136 a 106 em um confronto direto pelo Lado Leste em busca de uma vaga nos playoffs. LaMelo Ball foi o cestinha do embate, com 30 pontos e 13 assistências. Em outra partida, Victor Wembanyama foi crucial na vitória do San Antonio Spurs sobre o Sacramento Kings, por 132 a 104. Ele marcou 18 pontos em apenas 22 minutos. O resultado mantém a franquia na segunda posição do Oeste, enquanto seu adversário figura na lanterna. Resultados completos da terça-feira Charlotte Hornets 136 x 106 Miami Heat Orlando Magic 108 x 113 Oklahoma City Thunder Washington Wizards 117 x 130 Detroit Pistons New York Knicks 136 x 110 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 116 x 123 Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 116 x 104 Phoenix Suns Denver Nuggets 124 x 96 Philadelphia 76ers Sacramento Kings 104 x 132 San Antonio Spurs Partidas agendadas para esta quarta-feira Boston Celtics x Golden State Warriors Brooklyn Nets x Oklahoma City Thunder Indiana Pacers x Portland Trail Blazers Chicago Bulls x Toronto Raptors Minnesota Timberwolves x Utah Jazz New Orleans Pelicans x Los Angeles Clippers Memphis Grizzlies x Denver Nuggets Dallas Mavericks x Atlanta Hawks Houston Rockets x Los Angeles Lakers Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 