Santos é condenado pela Fifa a pagar R$ 14 milhões a Caixinha e comissão técnica O Santos tem agora dez dias para solicitar à Fifa os fundamentos da decisão e aguardar o retorno da entidade Estadão Conteúdo 16.09.25 19h43 O Santos foi condenado pelo Tribunal de Futebol da Fifa a indenizar o técnico Pedro Caixinha e sua equipe, demitidos em abril, em valor total de 2,3 milhões de euros, aproximadamente R$ 14,4 milhões. O montante corresponde principalmente à ação do treinador, que representa cerca de 2 milhões de euros, com possibilidade de recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A notícia foi publicada inicialmente pelo Trivela e confirmada pelo Estadão. Durante o processo, o clube conseguiu reduzir parte da condenação em R$ 1,4 milhão, mas deverá pagar imediatamente 5% sobre o valor a título de juros e correções. O restante do montante permanece suspenso até que todos os procedimentos e recursos sejam analisados, sem prazo definido para quitação integral. O Santos tem agora dez dias para solicitar à Fifa os fundamentos da decisão e aguardar o retorno da entidade, que pode levar até 30 dias. Depois desse período, o clube terá 21 dias para apresentar o recurso no CAS, mantendo a obrigação de pagamento suspensa até o julgamento final. Dos cinco processos movidos por Caixinha e sua comissão, apenas o do auxiliar José Guilherme Oliveira foi considerado fora da competência da Fifa e anulado. Além de Caixinha, obtiveram decisões favoráveis Pedro Malta, José Prata e José Belman, garantindo indenizações individuais a cada integrante da comissão. A disputa começou após a demissão do português, em 14 de abril, um dia depois da derrota para o Fluminense. O treinador acionou a Fifa alegando rescisão unilateral de contrato e reivindicando o pagamento integral da multa estipulada, estimada em R$ 15 milhões. Tentativas de acordo com o clube não prosperaram, e a questão evoluiu para uma decisão judicial internacional. Caixinha comandou o Santos em 18 partidas, com sete vitórias, quatro empates e sete derrotas, rendimento de 46%. Desde sua saída, o clube paulista já realizou nova troca de comando, atualmente sob a direção do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos FC Pedro Caixinha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MMA Sport Club Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título 16.09.25 12h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00