Santos confirma lesão e Guilherme não visita o Sport; atacante Caballero é oficializado

Substituído ainda no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 diante do Internacional, o atacante Guilherme está fora do jogo com o Sport, no fim de semana. Após avaliação médica, o jogador teve uma leve lesão detectada que o impossibilitará de ir à Ilha do Retiro, no sábado.

"Com uma lesão corto-contusa (impacto e ao mesmo tempo uma ferida) no tornozelo direito, o atacante Guilherme foi reavaliado nesta quinta-feira (24) e já iniciou o tratamento no Departamento Médico do Santos FC. O atleta não fica à disposição do técnico Cleber Xavier para a partida contra o Sport, em Recife", anunciou o clube.

Guilherme era esperança de Cleber Xavier um bom resultado contra os gaúchos. A saída do jogador fez o Santos perder uma referência na frente. Barreal, apesar do gol, não teve uma apresentação boa.

A contusão não deve demorar para ser tratada, mas o clube está ganhando mais opções para seu setor ofensivo. Nesta quinta, o Santos oficializou a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero.

"O Santos Futebol Clube acertou a contratação do atacante Gustavo Caballero. Artilheiro do Torneio Apertura do Paraguai de 2025, com 9 gols, o jovem de 23 anos estava no Club Nacional, no Paraguai, e chega ao Peixe em contrato definitivo válido por quatro temporadas", anunciou o clube.

"Caballero não escondeu o desejo de jogar no Alvinegro Praiano e chega como o terceiro reforço santista na atual janela de transferência. Anteriormente, o Santos FC havia anunciado o lateral-direito Igor Vinícius e o volante Willian Arão", completou o Santos.