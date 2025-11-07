Sabalenka ganha batalha com Anisimova e desafia Rybakina na busca da inédita taça do WTA Finals Estadão Conteúdo 07.11.25 17h28 Aryna Sabalenka faz temporada gigante no circuito e está a um passo de ganhar o tão sonhado título do WTA Finals após cinco tentativas frustradas. A belarussa, líder do ranking, se garantiu na final deste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, ao desbancar a empolgada Amanda Anisimova em batalha de três sets. Após 2h23 de jogo, a favorita fechou em 6/3, 3/6 e 6/3. Foi a terceira vitória de Sabalenka contra norte-americanas em Riad, e a 64ª na temporada, na qual disputará sua oitava decisão. Na fase classificatória, ela passou por Jessica Pegula e eliminou a atual campeã Coco Gauff. Agora, pela tão buscada taça, ela terá pela frente Elena Rybakina, do Casaquistão, que superou Pegula também em três sets na outra semifinal. Sabalenka começou a partida mostrando que pressionaria o serviço de Anisimova e logo desperdiçou três break points. A quebra veio no quinto game e logo a número 1 do mundo tinha 4 a 2 de vantagem. Sem dar chances de reação, fechou por 6 a 3. Na hora de embalar, contudo, viu a norte-americana voltar arrasadora para o segundo set, no qual logo abriu 4 a 0 aproveitando bem as chances no serviço da belarussa. Devolveu os 6 a 3 com maestria e levou a definição a um disputadíssimo terceiro set. Após serviços confirmados até 3 a 3, Sabalenka mostrou o motivo de liderar o ranking com sobras. A favorita mostrou enorme agressividade para desbancar o saque de Anisimova e, a seguir, abrir 5 a 3. Fechou a batalha com nova quebra, em 6 a 3, e terá uma embalada Rybakina neste sábado pelo troféu inédito. Rybakina entrou em quadra empolgada após ganhar de Amanda Anisimova e Iga Swiatek na fase de classificação e travou grande batalha com a norte-americana Jessica Pegula. Dominante no set decisivo, a casaque se garantiu na final com um virada de 4/6, 6/4 e 6/3. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis WTA Finals Aryna Sabalenka Amanda Anisimova Elena Ryubakina Jessica Pegula COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41