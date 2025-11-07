Sabalenka ganha batalha com Anisimova e desafia Rybakina na busca da inédita taça do WTA Finals

Aryna Sabalenka faz temporada gigante no circuito e está a um passo de ganhar o tão sonhado título do WTA Finals após cinco tentativas frustradas. A belarussa, líder do ranking, se garantiu na final deste sábado, em Riad, na Arábia Saudita, ao desbancar a empolgada Amanda Anisimova em batalha de três sets. Após 2h23 de jogo, a favorita fechou em 6/3, 3/6 e 6/3.

Foi a terceira vitória de Sabalenka contra norte-americanas em Riad, e a 64ª na temporada, na qual disputará sua oitava decisão. Na fase classificatória, ela passou por Jessica Pegula e eliminou a atual campeã Coco Gauff. Agora, pela tão buscada taça, ela terá pela frente Elena Rybakina, do Casaquistão, que superou Pegula também em três sets na outra semifinal.

Sabalenka começou a partida mostrando que pressionaria o serviço de Anisimova e logo desperdiçou três break points. A quebra veio no quinto game e logo a número 1 do mundo tinha 4 a 2 de vantagem. Sem dar chances de reação, fechou por 6 a 3.

Na hora de embalar, contudo, viu a norte-americana voltar arrasadora para o segundo set, no qual logo abriu 4 a 0 aproveitando bem as chances no serviço da belarussa. Devolveu os 6 a 3 com maestria e levou a definição a um disputadíssimo terceiro set.

Após serviços confirmados até 3 a 3, Sabalenka mostrou o motivo de liderar o ranking com sobras. A favorita mostrou enorme agressividade para desbancar o saque de Anisimova e, a seguir, abrir 5 a 3. Fechou a batalha com nova quebra, em 6 a 3, e terá uma embalada Rybakina neste sábado pelo troféu inédito.

Rybakina entrou em quadra empolgada após ganhar de Amanda Anisimova e Iga Swiatek na fase de classificação e travou grande batalha com a norte-americana Jessica Pegula. Dominante no set decisivo, a casaque se garantiu na final com um virada de 4/6, 6/4 e 6/3.