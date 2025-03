Sabalenka arrasa algoz de Bia Haddad e Paolini cai em Indian Wells após levar pneu

Aryna Sabalenka continua bem em sua campanha pelo inédito título em Indian Wells. A belarussa líder do ranking não tomou conhecimento da britânica Sonay Kartal, algoz da brasileira Bia Haddad na estreia, ao vencer por tranquilos 6/2 e 6/1 e se garantir nas quartas de final do WTA 1000.

Sabalenka, vice campeã em 2023 e eliminada precocemente nas oitavas de 2024, agora terá pela frente a russa Liudmila Samsonova, que surpreendeu a italiana Jasmine Paolini e chega às quartas pela primeira vez.

O jogo da líder do ranking começou com Karnal quebrando seu saque. Irritada, a belarussa soltou um grito pelo game ruim, mas devolveu a quebra logo a seguir e não teve mais sustos na partida. Foram seis pontos seguidos para abrir 1 a 0 no jogo.

O segundo set, veio logo com 2 a 0, depois 5 a 1, e com a favorita confirmando sua força ao fechar por 6 a 2 após somente 1h12 de partida. Na comemoração, beijos para a torcida, fotos com famílias e muita simpatia. "Somos seres humanos e temos de ter gentileza", disse.

Sua próxima rival é dona de um potente serviço e chega embalada por ganhar pela segunda vez na temporada de uma Top 10. Sexta cabeça de chave, a italiana Jasmine Paolini era favorita, mas decepcionou ao ser eliminada por Samsonova com direito a pneu no primeiro set, parciais de 6/0 e 6/4.

Destaque, ainda, para triunfos de Qinwen Zheng - achinesa fez 6/3 e 6/2 diante da ucraniana Marta Kostyuk, e da norte-americana Madison Keys sobre a croata Donna Vekic, parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/3.