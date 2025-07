Rony aciona Atlético-MG na Justiça por pendências financeiras e pode deixar o clube

O Atlético-MG foi surpreendido nesta terça-feira por um pedido do atacante Rony na Justiça do Trabalho. Ex-Palmeiras, o jogador alega não ter recebido valores previstos. O clube confirma cita um atraso, mas de apenas dois dias.

Conforme nota divulgada pelo clube mineiro, os salários via CLT estão "rigorosamente em dia". O valor em débito é referente a uma parcela de direitos de imagem. O clube diz que ainda não conhece o teor do pedido judicial de Rony e espera obter mias informações para lidar com a situação.

Segundo a Rádio 98 FM, de Belo Horizonte, o atacante chegou a se despedir do elenco e funcionários do Atlético-MG nesta terça-feira, na Cidade do Galo. Ele não aparece nas imagens do treino divulgadas pelo clube.

O ex-palmeirense Rony chegou ao Atlético-MG em fevereiro após longa novela. O representante do jogador negociava, ao mesmo tempo, com o clube mineiro e também com o Vasco, o que chegou a irritar Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A saída acabou confirmada em uma negociação com mais jogadores. Os dirigentes do clube paulista mandaram Rony e Caio Paulista (por empréstimo) ao Atlético-MG e receberam Bruno Fuchs.

Rony estava no Palmeiras desde 2020, quando o clube pagou R$ 28 milhões por 50% de seus direitos. A outra metade é dividida entre o Ahtletico-PR e o próprio jogador.

O QUE DIZ A LEI SOBRE RESCISÃO DE JOGADORES COM CLUBES? A Lei Geral do Esporte prevê que o jogador pode rescindir o contrato der trabalho quando o clube atrasar salários, direito de imagem ou FGTS e recolhimento previdenciário por um período igual ou maior de dois meses.