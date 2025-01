Rodri responde Cristiano Ronaldo após criticas sobre premiação da Bola de Ouro

Após Cristiano Ronaldo ter falado abertamente sobre sua opinião a respeito do vencedor da Bola de Ouro de 2024, o meia Rodri, do Manchester City, respondeu às críticas feitas pelo craque português. As críticas de Ronaldo foram feitas durante a premiação do Globe Soccer Awards, realizada em Dubai no dia 27 de dezembro. Durante seu discurso após ser eleito melhor jogador em atividade no Oriente Médio, CR7 discordou da escolha da France Football e reiterou que Vinícius Jr. merecia a Bola de Ouro, mencionando seu desempenho na Champions League e destacando a injustiça da escolha.

Em entrevista ao jornal espanhol As, Rodri comentou sobre a fala de Cristiano, afirmando que ficou surpreso, especialmente porque o atacante sabe como funciona o processo de votação para o prêmio.

“Foi uma surpresa mesmo, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e como é escolhido o vencedor. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar”, destacou.

Rodri continuou explicando que muitos dos jornalistas que votaram nele em 2023 também haviam votado em Cristiano em outras ocasiões. “Imagino que ele concordaria com isso”, acrescentou o jogador espanhol.

Além de rebater as críticas, Rodri falou sobre o impacto da conquista da Bola de Ouro em sua vida pessoal. “Mudou minha vida. Talvez eu não fosse consciente ao ganhar, mas mudou minha vida. O impacto de sair à rua já não é o mesmo”, afirmou. Ele destacou que algumas atividades que antes eram comuns para ele agora não são mais possíveis devido ao reconhecimento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)