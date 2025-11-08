Richarlison encerra jejum pelo Tottenham, mas Manchester United busca o empate nos acréscimos Estadão Conteúdo 08.11.25 11h53 Em busca da vice-liderança provisória da Premier League, Tottenham e Manchester United ficaram no empate por 2 a 2, após um fim de partida eletrizante, neste sábado, na abertura da 11ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e podem encerrar a jornada ainda mais distante dos líderes. Os dois times estiveram próximos de sair de campo com os três pontos. O conjunto de Manchester vencia até os 38 minutos do segundo tempo, suportando a pressão dos anfitriões, mas Mathys Tel e Richarlison viraram nos minutos finais. De Ligt igualou o placar aos 51 minutos da etapa complementar. O resultado levou as duas equipes aos 18 pontos, sete atrás do Arsenal, que neste sábado visita o Sunderland, às 14h30 (horário de Brasília). O resultado foi mais amargo para o time londrino, que já vinha de uma derrota diante de sua torcida para o Chelsea e teve a vitória nas mãos neste sábado até o último minuto. O time do técnico Rúben Amorim, por sua vez, ampliou para cinco jogos sua invencibilidade na competição. No duelo entre os centroavantes brasileiros Richarlison e Matheus Cunha, quem brilhou em um primeiro tempo de raras emoções foi o camaronês Mbeumo, que anotou o único gol na parcial, com participação de Cunha, aproveitando falha de Van de Ven na saída de bola. No segundo tempo, o Tottenham foi para cima em busca do empate e, com mais volume de jogo, obrigou o goleiro Lammens a salvar os visitantes com duas boas defesas em finalizações de Romero e de João Palhinha - Johnson ainda teve um gol anulado por impedimento. A pressão dos anfitriões surtiu efeito aos 43 minutos, quando Mathys Tel, que havia entrado cinco minutos antes, girou sobre De Ligt na área e bateu alto para empatar. Aos 45 minutos, Richarlison desviou a finalização de Odobert para encerrar um jejum de dez partidas sem balançar a rede. Quando a torcida do time da casa comemorava o suado - e merecido - triunfo, De Ligt subiu na segunda trave após cobrança de escanteio, nos acréscimos, e de cabeça deixou o placar igualado em 2 a 2. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Tottenham Manchester United Richarlison COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (08/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 08.11.25 7h00 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28