Richarlison encerra jejum pelo Tottenham, mas Manchester United busca o empate nos acréscimos

Em busca da vice-liderança provisória da Premier League, Tottenham e Manchester United ficaram no empate por 2 a 2, após um fim de partida eletrizante, neste sábado, na abertura da 11ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e podem encerrar a jornada ainda mais distante dos líderes.

Os dois times estiveram próximos de sair de campo com os três pontos. O conjunto de Manchester vencia até os 38 minutos do segundo tempo, suportando a pressão dos anfitriões, mas Mathys Tel e Richarlison viraram nos minutos finais. De Ligt igualou o placar aos 51 minutos da etapa complementar.

O resultado levou as duas equipes aos 18 pontos, sete atrás do Arsenal, que neste sábado visita o Sunderland, às 14h30 (horário de Brasília). O resultado foi mais amargo para o time londrino, que já vinha de uma derrota diante de sua torcida para o Chelsea e teve a vitória nas mãos neste sábado até o último minuto. O time do técnico Rúben Amorim, por sua vez, ampliou para cinco jogos sua invencibilidade na competição.

No duelo entre os centroavantes brasileiros Richarlison e Matheus Cunha, quem brilhou em um primeiro tempo de raras emoções foi o camaronês Mbeumo, que anotou o único gol na parcial, com participação de Cunha, aproveitando falha de Van de Ven na saída de bola.

No segundo tempo, o Tottenham foi para cima em busca do empate e, com mais volume de jogo, obrigou o goleiro Lammens a salvar os visitantes com duas boas defesas em finalizações de Romero e de João Palhinha - Johnson ainda teve um gol anulado por impedimento. A pressão dos anfitriões surtiu efeito aos 43 minutos, quando Mathys Tel, que havia entrado cinco minutos antes, girou sobre De Ligt na área e bateu alto para empatar.

Aos 45 minutos, Richarlison desviou a finalização de Odobert para encerrar um jejum de dez partidas sem balançar a rede. Quando a torcida do time da casa comemorava o suado - e merecido - triunfo, De Ligt subiu na segunda trave após cobrança de escanteio, nos acréscimos, e de cabeça deixou o placar igualado em 2 a 2.